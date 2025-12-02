Así graban tu voz para robarte: 3 palabras que jamás debes decir en una llamada

Las estafas avanzan y comprometen tu seguridad, celular, tecnología y prevención: estas tres palabras pueden ponerte en riesgo sin que lo notes.

Estafas y seguridad en el celular: tecnología y prevención para evitar fraudes telefónicos.

Las nuevas estafas telefónicas evolucionaron hasta volverse casi imperceptibles, y hoy afectan directamente tu seguridad, tu celular, tu uso de la tecnología y tus rutinas de prevención. Ya no buscan solamente engaños evidentes, sino capturar tu voz para manipularla en fraudes bancarios o suplantación de identidad. Por eso es clave conocer cuáles son las tres palabras más peligrosas y cómo evitar caer en estas trampas cada vez más sofisticadas.

Este tipo de engaños se apoya en técnicas que simulan conversaciones reales, editan grabaciones y las utilizan para autorizar operaciones que nunca solicitaste. Estar informado es la mejor forma de proteger tus datos personales y financieros.

image Cómo operan las llamadas de fraude Generalmente, las llamadas provienen de números desconocidos y comienzan con un mensaje urgente: una supuesta deuda, un paquete retenido, un bloqueo bancario o un aviso del “gobierno”. Los estafadores fingen profesionalismo y buscan que respondas con frases automáticas que puedan grabar. Su objetivo no siempre es sacarte información: muchas veces solo necesitan capturar tu voz.

Esas grabaciones pueden insertarse en sistemas automatizados y montajes que imitan tu aprobación en trámites, servicios o contratos.

image Las 3 palabras más riesgosas El llamado “fraude del sí” es una técnica en aumento. Consiste en inducir al usuario a decir alguna de estas palabras:

“Sí” : Se utiliza para validar transacciones, activar servicios o aceptar términos fraudulentos.

“Hola” : Confirma que tu número está activo y puede editarse para simular diálogos.

“Aló”: En algunos sistemas, activa respuestas automáticas o redirecciona a operadores del fraude. Evitar estas respuestas protege tu celular, tu seguridad y tu proceso de prevención. Cómo responder de forma segura a una llamada sospechosa En vez de caer en expresiones automáticas, podés responder con frases neutras como: “¿Quién llama?”, “¿En qué puedo ayudarle?” o “¿De parte de quién?”. También podés guardar silencio unos segundos para obligar al interlocutor a identificarse primero. Consejos clave para evitar estafas Nunca brindes datos bancarios o personales por teléfono.

Cortá de inmediato ante presión o amenazas.

Revisá tus cuentas y notificaciones regularmente.

Reportá números sospechosos a tu compañía o autoridades.