YouTube prueba nuevas funciones para ajustar recomendaciones y evitar contenidos indeseados

YouTube evalúa una herramienta que permitirá a los usuarios modificar de manera directa las recomendaciones del Inicio y evitar contenidos que no desean ver.

Youtube busca que cada persona pueda controlar las sugerencias que recibe al ver videos

YouTube implementa cambios para combatir las deepfakes, cada vez más frecuentes con la inteligencia artificial.

YouTube inició el testeo de un sistema que dará a los usuarios la posibilidad de regular con mayor precisión los videos sugeridos en la sección de Inicio. La función, denominada provisionalmente “Tu feed personalizado”, aparecerá junto a la pestaña principal para quienes se inscriban en el programa de pruebas. La idea es que puedan orientar al algoritmo con instrucciones claras y evitar que un solo video aislado genere una cadena de recomendaciones que no se corresponde con sus preferencias.

La compañía explicó que este nuevo mecanismo permitirá actualizar el feed con una solicitud puntual, más allá del historial, los “Me gusta” o las búsquedas previas. De esta manera, el ajuste del contenido sugerido será más inmediato y permitirá impedir que categorías no deseadas se instalen con persistencia en la pantalla de Inicio.

YouTube refuerza seguridad contra suplantaciones

Estas novedades se integran en una etapa de cambios más amplios, en la que YouTube busca mejorar la experiencia general del usuario y enfrentar desafíos relacionados con la autenticidad del material publicado. Entre esas medidas se incluye una herramienta de inteligencia artificial orientada a detectar si la imagen o la voz de un creador están siendo utilizadas sin permiso en videos generados o modificados mediante técnicas de IA.

Para activar esa protección, los creadores deben verificar su identidad a través de reconocimiento facial. Una vez completado ese proceso, podrán recibir alertas cuando la plataforma encuentre coincidencias en otros contenidos, ofreciendo una forma más sólida de resguardar su presencia digital. Con este sistema, YouTube apunta a identificar usos no autorizados en videos que podrían influir en la opinión pública, afectar la reputación o incluso monetizarse con la imagen ajena.

El avance de los deepfakes representa una preocupación creciente para la plataforma. La manipulación de la apariencia o la voz de creadores y figuras públicas facilita la difusión de información falsa y puede generar ganancias indebidas. Por eso, la compañía combina detección automatizada con canales de denuncia más claros que les permitan a los usuarios afectados actuar con rapidez.

Con la personalización del feed y la implementación del monitoreo contra deepfakes, YouTube refuerza su estrategia de gestión del contenido y fortalece su ecosistema. Mientras la nueva función sigue en fase experimental y sin fecha confirmada de lanzamiento global, la empresa anticipa que la aceptación de los usuarios será clave para decidir su futura expansión.

