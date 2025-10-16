Netflix y Spotify se unen en una colaboración histórica que revoluciona la forma de ver y escuchar contenido

Netflix y Spotify se unen para generar una alianza única. La incorporación permitirá a los usuarios acceder a contenidos de deportes, crímenes reales, cultura pop y estilo de vida desde una sola plataforma, aumentando las opciones de entretenimiento en streaming.
La app de streaming anunció que a partir de principios de 2026, varios videopodcasts de Spotify Studios y The Ringer estarán disponibles en su plataforma.
Lauren Smith, vicepresidenta de Licencias de Contenido y Estrategia de Programación de Netflix, destacó sobre la colaboración: “Esta alianza nos permite ampliar nuestra programación e incluir versiones en video de programas destacados, aportando nuevas voces y perspectivas a nuestra oferta”.
Por su parte, Roman Wasenmüller, vicepresidente y director de Podcasts de Spotify, agregó: “Junto con Netflix, ayudamos a los creadores a llegar a nuevas audiencias y brindamos a los fans la oportunidad de descubrir historias que les encantarán”.
¿Qué son los videopodcast?
Los videopodcasts combinan el formato tradicional del podcast con contenido audiovisual, ofreciendo una experiencia más interactiva y visualmente atractiva. Estos programas permiten a los espectadores ver gestos, escenarios y elementos visuales que enriquecen la narrativa.
El formato muestra a los anfitriones e invitados, transmite emociones, reacciones y matices que el audio por sí solo no logra, mientras que los recursos visuales como gráficos, fragmentos de video e inserts dinámicos hacen que cada episodio sea más entretenido y envolvente.
Videopodcasts que llegarán a Netflix
Podcast de "El show de Zach Lowe"
gentileza
Deportes:
- El podcast de Bill Simmons
- El show de Zach Lowe
- El show de McShay
- Fairway Rollin’
- El desajuste
- El espectáculo de F1 de Ringer
- El espectáculo de fútbol fantasy de Ringer
- El show de la NFL de Ringer
- El show de la NBA de Ringer
Cultura y estilo de vida:
- Los repetibles
- El panorama general
- El show de Dave Chang
- Club de recetas
- Disecar
Crimen real:
- Teorías de la conspiración
- Asesinos en serie