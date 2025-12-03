YouTube reveló la lista de tendencias 2025: cuáles son las canciones más populares y los creadores más vistos

YouTube reveló la lista de tendencias de este año . El 2025 estuvo marcado por auge de la cumbia , creciente influencia de steamers que hablan sobre deportes, especialmente fútbol y una granola de transparencia en la economía de los creadores.

Para realizar el ranking, se incluyeron videos musicales y creadores de contenido que mostraron una popularidad notable o un aumento significativo en las métricas de interés de los usuarios durante el año.

Un año más, los artistas argentinos dominaron el ranking de los videos musicales más vistos, ocupando ocho de los 10 puestos de la lista . Como testigo de que las nuevas generaciones tienen cada vez mayor visibilidad en la industria de la música, los ritmos más destacados son la cumbia, el reggaetón y el RKT. Todas las canciones que forman parte del podio son colaboraciones entre varios artistas excepto quien ocupa el primer puesto que es Cazzu (+7.6 millones de suscriptores) con Con Otra (Video Oficial).

El resurgimiento de la cumbia es un fenómeno cultural, impulsado principalmente por la Generación Z. Actualmente este género musical está experimentando un renacimiento profundo en Hispanoamérica, con Argentina a la cabeza. Una nueva generación de artistas están modernizando la cumbia al fusionarla con ritmos urbanos como el trap y el reggaeton.

Bandas como Ke Personajes (+2.7 millones de suscriptores) y La T y la M (+1.03 millones de suscriptores) atraen a la audiencia con presentaciones íntimas grabadas en calles locales, una estética que resuena profundamente en las audiencias nativas digitales.

Este tipo de estética llega profundamente a las audiencias nativas digitales y los termina convirtiendo en estrellas digitales.

Incluso artistas mainstream como María Becerra (+6.02 millones de suscriptores) y Luck Ra (+2.08 millones de suscriptores) han lanzado temas de cumbia con una fuerte identidad de barrio, consolidando el género como un fenómeno cultural juvenil.

Top de videos musicales del año en Argentina:

En el podio del ranking de videos musicales se encuentran representantes de este género como Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramky En Los Controles con Tu jardín con enanitos (Official Video); Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido y Pinky SD con Si No Es Muy Tarde y La Repandilla x Aneley con Estaba aquí pensando.

Cazzu – Con Otra

Embed - Cazzu - Con Otra (Video Oficial)

Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramky En Los Controles – Tu jardín con enanitos

Embed - Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramky En Los Controles - Tu jardín con enanitos (Official Video)

Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD – Si No Es Muy Tarde

Embed - Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido y Pinky SD - Si No Es Muy Tarde

La Repandilla x Aneley – Estaba aquí pensando

Embed - Estaba aquí pensando - La Repandilla x Aneley (Video Oficial)

María Becerra, Paulo Londra x XROSS – RAMEN PARA DOS

Embed - Maria Becerra, Paulo Londra, XROSS - RAMEN PARA DOS | SHANINA: PARTE I

Beéle, Westcol, Ovy On The Drums – W Sound 05 "LA PLENA"

Embed - W Sound 05 "LA PLENA" - Beéle, Westcol, Ovy On The Drums

Q’ Lokura x Los Herrera – CARITA TRISTE

Embed - Q' Lokura x Los Herrera - CARITA TRISTE (Video Oficial)

Emilia, TINI, Nicki Nicole – blackout

Embed - Emilia, TINI, Nicki Nicole - blackout (Official Video)

Jere Klein x Katteyes – TODO K VER

Embed - JERE KLEIN X KATTEYES - TODO K VER (VIDEO OFICIAL)

Emilia, Luísa Sonza – bunda

Embed - Emilia, Luísa Sonza - bunda (Official Video)

Creadores de contenido latinoamericanos en el ranking

Este año, el top diez de creadores está liderado por América Latina con cinco argentinos y tres mexicanos.

El primer lugar lo ocupa Amilcar Aballay, quien tiene casi 10 millones de suscriptores en su canal y realiza contenido musical y de humor. Le siguen el argentino Alejo Igoa (+95 millones de suscriptores) y el uruguayo Fede Vigevani (+70 millones de suscriptores).

Los creadores mexicanos Gabriela Flores Villar (+12.9 millones de suscriptores) y Ricky Limon (+37 millones de suscriptores) se encuentran dentro del top cinco. El único creador de contenido anglosajón es MrBeast (+452 millones de suscriptores), reconocido mundialmente por realizar vídeos centrados en retos.

El canal Un Poco De Ruido (+1.9 millones de suscriptores), el streaming viral que enaltece a la cumbia argentina, se posicionó en el puesto número ocho, reforzando la tendencia musical del año.

Embed - KE PERSONAJES / Zapada EN VIVO en UN POCO DE RUIDO !

El fútbol llega a Youtube

El contenido deportivo experimentó un cambio clave: el fútbol profesional argentino mostró una marcada preferencia por los creadores y streamers de YouTube para comunicarse con su audiencia. Figuras como Davoo Xeneize (+2.4 millones de suscriptores) y LA COBRA (+1.09 millones de suscriptores) se han establecido como alternativas válidas que ofrecen un ambiente "libre de controversias" y más relajado, lo que los convierte en un lugar privilegiado para los deportistas.

Embed - SUFRO LA PEOR GOLEADA DE LA HISTORIA DE BOCA EN EL EA FC 26... EPISODIO 1

Esta tendencia es mutuamente beneficiosa: impulsa el crecimiento de los creadores y les proporciona a las figuras del fútbol un canal directo para controlar su propia narrativa. La dinámica ha evolucionado hacia un ecosistema simbiótico donde jugadores de clase mundial interactúan activamente con estos creadores.

Éxito del streaming del CONICET

Una expedición submarina conjunta del Schmidt Ocean Institute, una organización sin fines de lucro de EE. UU., y el CONICET se convirtió en un evento viral masivo en YouTube. Llevada a cabo en el Cañón de Mar del Plata, la misión utilizó el vehículo operado a distancia para transmitir en vivo y en alta definición el lecho marino, alcanzando un pico de 93,000 espectadores simultáneos y acumulando más de 18 millones de vistas en un solo mes.

El fenómeno fue impulsado por la fascinación ante descubrimientos de biodiversidad, como el "pulpo dumbo" rosado y una estrella de mar que se volvió meme nacional por su parecido a un personaje de Bob Esponja.

Embed - Lance 30.1 Mar Del Plata Canyon | SOI Divestream 819

El evento tendió un puente exitoso entre el complejo descubrimiento científico y el público general, con creadores y músicos locales amplificando los hallazgos a través de videos de reacción y canciones de tributo, convirtiendo efectivamente un estudio biológico de nicho en un momento de orgullo nacional de interés masivo.

Transparencia y profesionalización en la economía del creador

Este año se destacó por una transformación en la forma de comunicar de los creadores, quienes viraron hacia videos espontáneos y sin guion, revelando el "detrás de escena" de la vida digital. Esta tendencia marca la profesionalización de la industria, desmitificando el éxito como algo sin esfuerzo.

Canales y formatos como Club 113 (+376 mil suscriptores), Terapia Picante (+467 mil suscriptores) y Grego Rossello (+412 mil suscriptores) están democratizando el conocimiento interno, discutiendo temas previamente "privados" como el burnout (agotamiento), la inestabilidad algorítmica y el costo mental de la fama.

Embed - 3600 segundos con Luck Ra | Club113

Creadores como Robleis (+19.6 millones de suscriptores) y Angie Velasco (+6.07 millones de suscriptores) están construyendo una "hoja de ruta" para carreras digitales sostenibles al compartir abiertamente sus luchas contra el síndrome del impostor y la presión por la relevancia.

YouTube lanza YouTube Recap

Finalmente, YouTube anunció el lanzamiento de YouTube Recap, una herramienta que resume de forma única los intereses, búsquedas detalladas y momentos que el usuario exploró durante el año según su historial de reproducciones.

Los usuarios recibirán hasta 12 tarjetas que destacan sus canales principales, temas, patrones de visualización y hasta un "tipo de personalidad" basado en el contenido consumido.

Quienes hayan escuchado mucha música recibirán estadísticas específicas de YouTube Music: artistas y canciones más reproducidos, géneros predominantes, podcasts favoritos y un vistazo a la música internacional descubierta.

El YouTube Recap estará disponible a partir de mañana, 3 de diciembre, en la página principal o en la pestaña "Tú", tanto en dispositivos móviles como en computadoras.