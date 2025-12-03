Daños y festejo sin control: 140 alumnos se quedaron libres en el colegio Santa María

Unos 140 alumnos de 5° año del Colegio Universitario Santa María , en Godoy Cruz, recibieron durísimas sanciones por destrozos edilicios , descontrol y hasta insultos a directivos en el marco del festejo por el afamado "Último Último Día" (UUD). Todos quedaron libres , por lo que deberán rendir las materias del año.

Tras conocerse la histórica medida disciplinaria, un grupo de padres manifestó su enojo ante los directivos porque de un total de 150 estudiantes involucrados, diez habrían zafado de ser alcanzados por los castigos, precisaron a Los Andes.

El conflicto estalló en las últimas horas cuando empezaron a circular los videos del jueves pasado, registradas en el interior de la escuela.

En las imágenes se veía a los adolescentes arrojando hojas de carpetas por pasillos, escaleras y el patio interno del edificio escolar de la Universidad Champagnat, una postal que derivó rápidamente en desmanes .

A través de una resolución, el Consejo Escolar detalló que se constataron daños materiales en mobiliario, instalaciones y hasta en trabajos universitarios ; además de la desobediencia a docentes y expresiones ofensivas hacia autoridades. Se trata de "faltas muy graves" previstas en los artículos 3° y 4° del reglamento institucional.

De acuerdo a lo informado, hubo insultos a docentes, no docentes y autoridades, y un incumplimiento generalizado de las órdenes de los preceptores y directivos que intentaron frenar la situación. "Conductas disruptivas", definieron en un comunicado oficial.

Entonces, apoyadas en el Reglamento de Convivencia y Disciplina, las autoridades del colegio Santa María aplicaron 20 amonestaciones para cada uno de los jóvenes identificados que participaron del "festejo".

El castigo no será solamente punitivo. La Universidad Champagnat, que administra el Colegio Universitario Santa María, definió un "Plan de Trabajo de Reparación y Recapacitación Escolar", una instancia obligatoria que busca que los estudiantes reparen los daños y reflexionen sobre lo ocurrido. La participación permitirá reducir las amonestaciones de 20 a 14, siempre que los alumnos cumplan con todas las actividades entre el 12 y el 18 de diciembre.

Daños y desmanes en el colegio Santa María

El programa incluye tareas comunitarias, acciones institucionales y actividades pedagógicas. Entre ellas, limpieza y reparación de espacios dañados, elaboración de materiales para distintos niveles educativos, proyectos solidarios dentro de la comunidad del colegio y talleres de convivencia orientados a analizar el valor de las normas y el impacto de los actos individuales en la vida escolar.

En paralelo, todos los estudiantes deberán aprobar un coloquio formativo como instancia final de reflexión. Sin esa evaluación, no habrá reducción de faltas. Incluso, los padres deberán pagar los costos de los arreglos, tal como indica la resolución del colegio.

La institución remarcó que la decisión tiene carácter excepcional y que se tomó tras evaluar la gravedad de lo ocurrido, en el marco de un episodio nunca visto en Mendoza.

6041RESOLUCIÓN N°065-REC-2025 (DISPOSICIONES DISCIPLINARIAS - CUSM - ALUMNOS QUINTO AÑO) Resolución del colegio Santa María tras los destrozos de los alumnos de 5° año

"La Universidad Champagnat y el Colegio Universitario Santa María reafirman que el régimen institucional reconoce, entre los derechos de los estudiantes, el de ser formados, orientados y acompañados en la adquisición de normas éticas y morales, necesarias para integrarse positivamente en la comunidad. En coherencia con estos principios, la respuesta institucional frente a situaciones de inconducta no se limita a sanciones, sino que incorpora instancias pedagógicas orientadas a la reflexión, la reparación y el aprendizaje significativo", señalaron desde la institución educativa de Godoy Cruz.

Las quejas de los padres: denuncian que hay un grupo de 10 alumnos "beneficiados"

En la mañana del miércoles, con las sanciones aún calientes, un grupo de padres se reunió en el colegio para manifestar su rechazo a las amonestaciones masivas y solicitar que los chicos de 5° año puedan completar su ciclo con el propósito de que puedan avanzar hacia sus estudios universitarios a tiempo.

Según indicó un papá a Los Andes, el pedido mayoritario apunta solamente sancionar a los "cabecillas" del descontrol y no a todos los alumnos alcanzados por la medida.

De hecho, algunos responsables de los menores dijeron que las autoridades del Santa María habrían beneficiado a diez estudiantes por supuestos "contactos", quedando exentos de la condición de libres, al asegurar que solamente fueron 140 los afectados y no el cuerpo completo de 150. Lo que temen es que durante el viaje de egresados, se desate una interna y haya enfrentamientos en el curso.

Por la convocatoria, los adultos ingresaron de a grupos pequeños para charlar con las autoridades y exponer cada caso en particular, en una jornada tensa que podría estirarse hasta horas de la tarde.