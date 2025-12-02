2 de diciembre de 2025 - 17:20

Entidades vitivinícolas presentaron un amparo por los cambios en el INV

Insisten en que el Certificado de Ingreso de Uvas debe ser obligatorio y el Gobierno nacional en que tiene que ser optativo.

Cámaras y entidades vitivinícolas presentaron una acción de amparo para que el Certificado de Ingreso de Uvas siga siendo obligatorio

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (Carpa) presentaron una acción de amparo por la desregulación en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que hizo que ciertos registros y controles sean optativos.

“Frente a los reiterados pedidos realizados a las autoridades del Ministerio de Desregulación para reincorporar el CIU y su obligatoriedad, y ante la falta de respuestas, presentamos una acción de amparo para garantizar el título de propiedad del productor vitivinícola y la trazabilidad del producto”, informaron en una publicación en X.

Y añaden: “Coincidimos con políticas desregulación y simplificación de los organismos del Estado. Pero entendemos la importancia de mantener herramientas exitosas como el CIU, que no generan burocracia ni mayor costo, garantizando seguridad jurídica y transparencia de toda la cadena”.

Primeros planteos

La acción en la Justicia surge luego de que representantes de diversas entidades vitivinícolas y de distintas provincias productoras le plantearan al ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, en su visita a Mendoza, que estaban de acuerdo con la eliminación del exceso de controles y trámites, pero que mantener la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uvas era fundamental para asegurar la trazabilidad.

Pese a que hubo un amplio consenso en el sector sobre este tema, Sturzenegger manifestó: “Nosotros pensamos que uno tiene que partir de la base de que hay que regular para el productor honesto. No hay que regular pensando que los productores no son honestos, porque el 99,9% de la gente que está en esta industria (quiere que sea) exitosa”. Y reafirmó que entienden que debe ser opcional.

Pedidos reiterados

La semana pasada, el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, le envió una carta al ministro de Economía de Nación, Luis Caputo, para solicitarle que no eliminen la obligatoriedad del CIU.

Señaló que, durante décadas, esta herramienta ha sido clave para garantizar el funcionamiento ordenado y transparente de la cadena vitivinícola. Se trata, explica, de un documento que se emite cuando ingreso la uva al lagar y que es firmado conjuntamente por el productor y el establecimiento elaborador.

Su existencia asegura:

  • La identificación precisa del origen del viñedo.
  • La variedad y demás condiciones esenciales de la uva.
  • El tenor azucarino y parámetros determinantes para su valoración.
  • La efectiva trazabilidad de la materia prima.
  • El debido respaldo jurídico de la propiedad del productor.
  • La precisa determinación de los kilos de uva cosechados e ingresados a bodega.
Más voces por el CIU

Dos días más tarde, los ministros de Producción de las provincias vitivinícolas, junto a los principales representantes de la cadena, enviaron también una nota a Caputo, manifestando su profunda preocupación ante los posibles efectos derivados de la desregulación del digesto normativo que contempla la Resolución INV 37/2025. Entre los firmantes estaba la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM), una de las entidades que presentó la acción de amparo.

En el texto planteaban que, si bien apoyan toda reforma orientada a la eficacia, desburocratización, simplificación y agilización en el control y la fiscalización de la vitivinicultura, esta simplificación “debe garantizar a los consumidores la calidad, la genuinidad y la aptitud para el consumo de los productos, y debe respetar los derechos de propiedad de todos los participantes de la cadena de valor”.

