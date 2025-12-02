Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este miércoles 3 de diciembre

Eldólar oficial a la venta cerró este martes a la tarde a $1.476. Sin embargo, el rumbo económico esta semana tiene el enfoque en el primer pago de USD 1.012 millones del Bopreal por parte del Banco Central (BCRA) el día de ayer. Esto indica que parte de las reservas cumplen esta parte de la liquidación.
Precio del dólar para este miércoles en cada banco
El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial en los bancos más importantes del país.
Banco por banco: la cotización del dólar para este miércoles 3 de diciembre
Banco Nación: $1.480
Banco Galicia: $1.470
Banco BBVA: $1.480
Banco Santander: $1.480
Banco Ciudad: $1.480
Banco Patagonia: $1.470
Banco Macro: $1.485
Banco Hipotecario: $1.470
Banco Supervielle: $1.478
Banco Credicoop: $1.475
Banco Piano: $1.480
Banco Comercio: $1.465
ICBC: $1.485
Brubank: $1.480
Perspectivas del mercado y contexto financiero del país respecto al pago del BOPREAL
El reciente pago del vencimiento del BOPREAL Serie 1, por un total de USD 1.012 millones, reactivó el análisis sobre la situación de las reservas del Banco Central de la República Argentina y la forma en que estas operaciones impactan en los distintos indicadores.
Sin embargo, el dato más relevante no fue el pago en sí, sino su efecto sobre las reservas. Las reservas brutas mostraron un movimiento casi nulo pese a la salida de fondos.
El motivo es técnico: este pago se realizó con dólares que ya estaban contabilizados previamente dentro de las reservas internacionales. Esto implica que el BCRA no tuvo que salir al mercado a comprar divisas nuevas, sino que utilizó activos ya registrados. Al mismo tiempo, las reservas brutas se vieron influidas por otros factores, como valuaciones del oro, movimientos del swap con China o variaciones en los depósitos del sector público, por lo que un uso de dólares previamente existentes no altera significativamente el total.
En cambio, las reservas netas sí registraron un deterioro adicional. Este indicador descuenta obligaciones, encajes y pasivos, por lo que refleja de manera más directa la porción de reservas que realmente pertenece al BCRA. Como el pago implicó una salida efectiva de divisas propias, el impacto se sintió con mayor claridad en las netas, que profundizaron su tendencia negativa. Esto explica por qué una operación de más de mil millones de dólares puede aparecer como casi invisible en un indicador y, al mismo tiempo, agravar otro.