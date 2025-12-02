Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este miércoles 3 de diciembre

Pese a un dólar oficial estable para la venta durante el inicio de la semana ($1.475), está confirmado el precio con el que abrirán los bancos este miércoles.

El dólar oficial a la venta cerró este martes a la tarde a $1.476. Sin embargo, el rumbo económico esta semana tiene el enfoque en el primer pago de USD 1.012 millones del Bopreal por parte del Banco Central (BCRA) el día de ayer. Esto indica que parte de las reservas cumplen esta parte de la liquidación.

dólar 3 de diciembre WEB Precio del dólar para este miércoles en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial en los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este miércoles 3 de diciembre Banco Nación: $1.480

$1.480 Banco Galicia: $1.470

$1.470 Banco BBVA: $1.480

$1.480 Banco Santander: $1.480

$1.480 Banco Ciudad: $1.480

$1.480 Banco Patagonia: $1.470

$1.470 Banco Macro: $1.485

$1.485 Banco Hipotecario: $1.470

$1.470 Banco Supervielle: $1.478

$1.478 Banco Credicoop: $1.475

$1.475 Banco Piano: $1.480

$1.480 Banco Comercio: $1.465

$1.465 ICBC: $1.485

$1.485 Brubank: $1.480 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país respecto al pago del BOPREAL El reciente pago del vencimiento del BOPREAL Serie 1, por un total de USD 1.012 millones, reactivó el análisis sobre la situación de las reservas del Banco Central de la República Argentina y la forma en que estas operaciones impactan en los distintos indicadores.

Sin embargo, el dato más relevante no fue el pago en sí, sino su efecto sobre las reservas. Las reservas brutas mostraron un movimiento casi nulo pese a la salida de fondos.

El motivo es técnico: este pago se realizó con dólares que ya estaban contabilizados previamente dentro de las reservas internacionales. Esto implica que el BCRA no tuvo que salir al mercado a comprar divisas nuevas, sino que utilizó activos ya registrados. Al mismo tiempo, las reservas brutas se vieron influidas por otros factores, como valuaciones del oro, movimientos del swap con China o variaciones en los depósitos del sector público, por lo que un uso de dólares previamente existentes no altera significativamente el total.