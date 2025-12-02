Cambian los límites: cuánta plata se puede extraer del cajero automático en diciembre de 2025

En plena era de billeteras digitales y pagos con QR y NFC, los cajeros automáticos igualmente ocupan un lugar central para quienes necesitan efectivo rápido.
En un mes clave por el aguinaldo y los gastos de las Fiestas, tomá en cuenta la siguiente información de cada banco.
Diciembre, además, empuja esa demanda: llegan aguinaldos, sueldos, consumos de las Fiestas y pagos que todavía se realizan en billetes.
Las terminales físicas funcionan como un recurso permanente, disponibles las 24 horas, incluso en feriados, en un mes donde el movimiento de efectivo se intensifica.
Los bancos actualizaron sus topes diarios de extracción para diciembre de 2025. En todos los casos, los montos dependen del perfil del cliente y pueden ampliarse desde el homebanking o la app.
En un mes donde el efectivo vuelve a ganar peso pese al avance de los pagos digitales, los bancos ajustan sus políticas para evitar saturaciones. Y los usuarios, atentos al calendario, vuelven a mirar los límites de extracción como un dato clave para transitar diciembre sin sobresaltos.
Banco Nación: hasta $500.000 por día en cajeros automáticos. Si el cliente tiene un tope menor, puede ampliarlo desde la app BNA+.
Galicia: retiros en todas las Terminales de Autoservicio. Con Token Galicia, el límite llega a $999.000; para montos mayores se necesita la tarjeta de débito. El total diario permitido es de $4.000.000. En cajeros Galicia, vos u otra persona pueden retirar hasta $250.000.
BBVA: límites entre $800.000 y $2.000.000 según el perfil del cliente y la operación.
Macro: límite de $800.000 diarios.
Supervielle: habilita extracciones de hasta $1.200.000 por día en caja rápida.
Santander: hasta $900.000 por día para SuperCuenta, SuperCuenta 3, Infinity e Infinity Gold. Para cuentas Platinum y Black, el tope es de $1.700.000. Para clientes Pymes, asciende a $3.600.000 diarios.