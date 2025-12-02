En un mes clave por el aguinaldo y los gastos de las Fiestas, tomá en cuenta la siguiente información de cada banco.

Cambian los límites: cuánta plata se puede extraer del cajero automático en diciembre de 2025

En plena era de billeteras digitales y pagos con QR y NFC, los cajeros automáticos igualmente ocupan un lugar central para quienes necesitan efectivo rápido.

Diciembre, además, empuja esa demanda: llegan aguinaldos, sueldos, consumos de las Fiestas y pagos que todavía se realizan en billetes.

Las terminales físicas funcionan como un recurso permanente, disponibles las 24 horas, incluso en feriados, en un mes donde el movimiento de efectivo se intensifica.

Los bancos actualizaron sus topes diarios de extracción para diciembre de 2025. En todos los casos, los montos dependen del perfil del cliente y pueden ampliarse desde el homebanking o la app.

Argentina elimina el cepo al dólar desde el lunes 14 de abril Cuál es el límite de extracción en los cajeros automáticos (diciembre de 2025) Ramiro Gómez / Los Andes Cajeros automáticos: cuánta plata se puede extraer en cada banco En un mes donde el efectivo vuelve a ganar peso pese al avance de los pagos digitales, los bancos ajustan sus políticas para evitar saturaciones. Y los usuarios, atentos al calendario, vuelven a mirar los límites de extracción como un dato clave para transitar diciembre sin sobresaltos.