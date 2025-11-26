Plazo fijo: qué banco paga más por depositar $2.000.000 a 30 días este miércoles 26 de noviembre

El BCRA publica nuevas tasas al 26 de noviembre y los bancos ajustan sus rendimientos de plazo fijo, con fuertes diferencias entre opciones presenciales y digitales.

Este 26 de noviembre de 2025, el rendimiento del plazo fijo volvió a cobrar protagonismo mientras el BCRA actualiza a diario las tasas que ofrecen los bancos en Argentina. Con la eliminación del piso mínimo, cada entidad define su propio interés y las diferencias entre propuestas se volvieron mucho más visibles.

En este escenario, la competencia entre bancos públicos, privados y plataformas digitales es directa, con rendimientos que cambian según el canal y obligan a los ahorristas a evaluar con precisión dónde colocar su dinero.

Cuánto rinde un plazo fijo de $2.000.000 en Banco Nación Según el Simulador de Plazo Fijo en Pesos del Banco Nación, un depósito a 30 días muestra diferencias según el canal elegido. Con un capital de $2.000.000, en sucursal se obtienen $36.986,30 de intereses, alcanzando un total de $2.036.986,30, con una TNA del 22,50% y una TEA del 24,98%.

En cambio, de manera electrónica, los intereses ascienden a $44.383,56, llegando a un total de $2.044.383,56, gracias a una TNA del 27% y una TEA del 30,61%.

Los rendimientos varían según el canal: sucursal o banca online. Tasas de los bancos y cuánto ganás con $2.000.000 a 30 días A partir de las tasas informadas por cada banco, estas serían las ganancias aproximadas para un plazo fijo de $2.000.000 a 30 días: