26 de noviembre de 2025

Plazo fijo: qué banco paga más por depositar $2.000.000 a 30 días este miércoles 26 de noviembre

El BCRA publica nuevas tasas al 26 de noviembre y los bancos ajustan sus rendimientos de plazo fijo, con fuertes diferencias entre opciones presenciales y digitales.

Las tasas libres generan una competencia directa entre bancos.

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Este 26 de noviembre de 2025, el rendimiento del plazo fijo volvió a cobrar protagonismo mientras el BCRA actualiza a diario las tasas que ofrecen los bancos en Argentina. Con la eliminación del piso mínimo, cada entidad define su propio interés y las diferencias entre propuestas se volvieron mucho más visibles.

Hacer un plazo fijo es un proceso rápido y 100% online a través del home banking de cada entidad bancaria.

Plazo fijo: qué banco paga más por depositar $500.000 a 30 días este martes 25 de noviembre

Por Melisa Sbrocco
Algunas entidades ofrecen más del 33% y mejoran el rendimiento del plazo fijo tradicional.

Cae el plazo fijo: cuánto se obtiene al invertir $1.000.000 en 30 días

Por Melisa Sbrocco

En este escenario, la competencia entre bancos públicos, privados y plataformas digitales es directa, con rendimientos que cambian según el canal y obligan a los ahorristas a evaluar con precisión dónde colocar su dinero.

Cuánto rinde un plazo fijo de $2.000.000 en Banco Nación

Según el Simulador de Plazo Fijo en Pesos del Banco Nación, un depósito a 30 días muestra diferencias según el canal elegido. Con un capital de $2.000.000, en sucursal se obtienen $36.986,30 de intereses, alcanzando un total de $2.036.986,30, con una TNA del 22,50% y una TEA del 24,98%.

En cambio, de manera electrónica, los intereses ascienden a $44.383,56, llegando a un total de $2.044.383,56, gracias a una TNA del 27% y una TEA del 30,61%.

image
Los rendimientos varían según el canal: sucursal o banca online.

Tasas de los bancos y cuánto ganás con $2.000.000 a 30 días

A partir de las tasas informadas por cada banco, estas serían las ganancias aproximadas para un plazo fijo de $2.000.000 a 30 días:

  • Banco Santander – 25%: $41.095,89

  • Banco Galicia – 24%: $39.452,05

  • Banco Provincia de Buenos Aires – 26%: $42.739,73

  • BBVA – 26%: $42.739,73

  • Banco Macro – 29%: $47.671,23

  • Banco Credicoop – 28%: $46.027,40

  • ICBC – 28%: $46.027,40

  • Banco Ciudad – 26%: $42.739,73

  • Banco BICA – 31%: $50.958,90

  • Banco CMF – 30%: $49.315,07

  • Banco Comafi – 27,5%: $45.205,48

  • Banco de Comercio – 30%: $49.315,07

  • Banco de Corrientes – 31%: $50.958,90

  • Banco Formosa – 27%: $44.383,56

  • Banco Provincia de Córdoba – 32%: $52.602,74

  • Banco del Chubut – 28%: $46.027,40

  • Banco del Sol – 30%: $49.315,07

  • Banco Dino – 29%: $47.671,23

  • Banco Hipotecario – 28,5%: $46.849,31

  • Banco Julio – 30%: $49.315,07

  • Banco Mariva – 30%: $49.315,07

  • Banco Masventas – 30%: $49.315,07

  • Banco Meridian – 32,5%: $53.424,66

  • Banco Tierra del Fuego – 32%: $52.602,74

  • Banco VOII – 33%: $54.246,58

  • BiBank – 30%: $49.315,07

  • Crédito Regional – 33%: $54.246,58

  • Reba – 32%: $52.602,74

