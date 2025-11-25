25 de noviembre de 2025 - 12:43

Plazo fijo: qué banco paga más por depositar $500.000 a 30 días este martes 25 de noviembre

El BCRA publica nuevas tasas de plazo fijo y los bancos compiten con rendimientos dispares. Cómo rinden $500.000 según cada entidad y qué opciones pagan más.

Hacer un plazo fijo es un proceso rápido y 100% online a través del home banking de cada entidad bancaria.

El panorama para quienes buscan colocar sus ahorros en un plazo fijo volvió a moverse tras el fin de semana largo. Con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) permitiendo desde hace meses que cada entidad defina su propia tasa, la competencia entre bancos generó una amplia brecha de rendimientos.

Este 25 de noviembre de 2025, las diferencias entre entidades vuelven a ser marcadas y obligan a los ahorristas a comparar antes de decidir, especialmente frente a un mercado donde las tasas online suelen ser más convenientes que las de ventanilla.

¿Cuánto rinde un plazo fijo de $500.000 en el Banco Nación?

El simulador del Banco Nación muestra dos resultados distintos según el canal elegido para constituir el plazo fijo. En sucursal, invertir $500.000 durante 30 días genera $9.246,58 de intereses, alcanzando un monto final de $509.246,58, con una TNA del 22,50% y una TEA del 24,98%.

Si la operación se hace de manera electrónica, el rendimiento mejora: los intereses ascienden a $11.095,89, lo que eleva el total a $511.095,89, gracias a una TNA del 27% y una TEA del 30,61%.

Las tasas online volvieron a ubicarse por encima de las operaciones presenciales.

Plazo fijo: Tasas de los bancos y cuánta ganancia dejan $500.000

A continuación, un listado con las tasas informadas por cada entidad y la ganancia aproximada para un plazo fijo de $500.000 a 30 días:

  • Banco Santander – 25%: $10.273,97
  • Banco Galicia – 24%: $9.863,01
  • Banco Provincia de Buenos Aires – 26%: $10.684,93
  • Banco BBVA – 26%: $10.684,93
  • Banco Macro – 30%: $12.328,77
  • Banco Credicoop – 28%: $11.506,85
  • ICBC – 28%: $11.506,85
  • Banco Ciudad – 26%: $10.684,93
  • Banco Bica – 31%: $12.739,73
  • Banco CMF – 30%: $12.328,77
  • Banco Comafi – 27,5%: $11.301,37
  • Banco de Comercio – 30%: $12.328,77
  • Banco de Corrientes – 31%: $12.739,73
  • Banco de Formosa – 27%: $11.095,89
  • Banco de Córdoba – 32%: $13.150,68
  • Banco del Chubut – 28%: $11.506,85
  • Banco del Sol – 30%: $12.328,77
  • Banco Dino – 29%: $11.917,81
  • Banco Hipotecario – 28,5%: $11.712,33
  • Banco Julio – 30%: $12.328,77
  • Banco Mariva – 31%: $12.739,73
  • Banco Masventas – 30%: $12.328,77
  • Banco Meridian – 33,5%: $13.767,12
  • Banco VOII – 33,5%: $13.767,12
  • BIBank – 30%: $12.328,77
  • Crédito Regional – 33%: $13.561,64
  • Reba – 32%: $13.150,68
