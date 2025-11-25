Aumenta el dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial y cuál es la nueva brecha con el blue

Después de varios días de calma, el dólar minorista reacciona al alza este martes 25 de noviembre y cotiza a $1.420 para la compra y $ 1.470 para la venta en el Banco Nación. Se trata de una suba de $20 (+1,38%) respecto al cierre del lunes.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este martes 25 de noviembre

Desde el 7 de noviembre pasado, la divisa se había mantenido entre $1.415 y $1.445 para la venta, un rango que se rompió este martes. El pico fue el 21 de octubre, cuando tocó $1.515 en la previa de las elecciones legislativas.

Por su parte, el dólar blue o paralelo, que se consigue en las llamadas "cuevas", se vende hoy a $ 1.455, es decir, 15 pesos por debajo del oficial. Representa un alza de $30 (+2,11%) en las últimas horas.

El dólar mayorista cotiza a $ 1.425 , aún lejos del techo de la banda de flotación, que está fijado en $ 1.508,48 según el Banco Central y se actualiza al 1% mensual.

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.911 (BNA)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación con una actualización del 1% mensual, que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.435 (+ $30)

Venta: $1.475 (+ $30)

Dólar blue Dólar hoy, martes 25 de noviembre Gentileza

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $1.467,77 (- $3,72)

Venta: $1.460 (+ $2,03)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $1.505,81 (+ $122,51)

Venta: $1.540 (- $0,47)

Aclaración: los ahorristas que compren dólares oficiales quedan imposibilitados de operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, en el marco de una medida del BCRA para desalentar el famoso "rulo".