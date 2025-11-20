El dólar volvió a subir tras varios días planchado: a cuánto cerró y cuál es la brecha con el blue

El dólar minorista muestra una leve suba este jueves 20 de septiembre : cerró en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $20 respecto del cierre de ayer.

En la víspera del feriado por el Día de la Soberanía, que se trasladó al viernes, la moneda estadounidense se recalentó y escaló 20 pesos en su cotización , tras haber tocado el precio más bajo desde mediados de octubre.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.440 y $1.450 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $.1405 para la compra y $1.425 para la venta. Quedó por debajo de la cotización oficial y cayó 0,35% respecto de su último precio.

El dólar mayorista se ubicó en $1.405 sin registrar cambios en su precio, y quedó a poco más de 100 pesos del techo cambiario (hoy en $1.505,98)

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.888,72 (BNA)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación con una actualización del 1% mensual, que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.405

Venta: $1.425

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $1.452,13 (+ $8,56)

Venta: $1.452,69 (+ $22,49)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $1.489,75 (+ $16,61)

Venta: $1.491,58 (+ $ 10,58)

Aclaración: los ahorristas que compren dólares oficiales quedan imposibilitados de operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, en el marco de una medida del BCRA para desalentar el famoso "rulo".