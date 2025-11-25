25 de noviembre de 2025 - 13:49

Nuevos mínimos en Bienes Personales y Ganancias: cuánto influirán en tu sueldo

Los nuevos mínimos de Bienes Personales y Ganancias redefinen quiénes pagarán en 2026 y desde qué sueldo se aplicarán las retenciones según la actualización del IPC.

La suba del IPC recalibra los pisos impositivos y reduce la cantidad de contribuyentes alcanzados.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre redefinió los parámetros clave de Bienes Personales y Ganancias, dos impuestos que impactan en el patrimonio y en los ingresos laborales.

La variación interanual del 31,31% activó el mecanismo automático que ajusta los mínimos y las escalas tributarias, modificando quiénes quedarán alcanzados y desde qué valores se comenzará a tributar.

Con un nuevo piso proyectado para Bienes Personales y con deducciones que elevan el umbral de Ganancias, los cambios anticipan efectos directos en el sueldo de trabajadores y en la situación fiscal de familias e inversores. El ajuste apunta a evitar que la inflación sume contribuyentes que no tuvieron un incremento real en sus bienes o ingresos.

El 30 de junio vence el plazo para empleados en relación de dependencia que deben declarar Bienes Personales ante ARCA.

Cómo cambian los mínimos y quiénes empezarán a pagar Bienes Personales y Ganancias

La suba del IPC determinó que “el mínimo no imponible se elevará a alrededor de $384,7 millones”, lo que reducirá la cantidad de contribuyentes alcanzados por Bienes Personales en 2025. La vivienda destinada a casa habitación también se actualiza y “el límite exento rondaría los $1.346 millones”, cifra que permitirá que muchas familias queden fuera del tributo pese al aumento nominal del valor de los inmuebles.

Las escalas también se recalibran y se detalla que “los patrimonios más bajos dentro del impuesto tributarían alrededor del 0,50%, los tramos medios al 0,75% y los más elevados al 1%”, manteniendo así la progresividad del esquema.

ARCA desmintió una noticia sobre supuestos

ARCA desmintió una noticia sobre supuestos "bloqueos" y "retenciones" de compras en el exterior

En Ganancias, el mecanismo semestral proyecta fuertes incrementos en las deducciones. Se anticipa que “la ganancia no imponible ascendería a $5.036.140,63”, mientras que las deducciones por cónyuge e hijos también aumentarán. En materia salarial, se estima que “un trabajador soltero comenzaría a tributar Ganancias a partir de un sueldo mensual bruto cercano a $3.177.083”. Para quienes tienen un hijo, el impuesto empezaría a aplicarse desde “$3.437.250” de ingreso bruto mensual.

Qué efectos tendrá este esquema en los patrimonios y en los ingresos de 2026

El nuevo piso de Bienes Personales actuará como un alivio para patrimonios medios, sobre todo en regiones como la Patagonia, donde los valores inmobiliarios avanzaron por debajo del IPC. Con el monto actualizado, propietarios de uno o dos inmuebles de alto valor nominal quedarán fuera del impuesto, mientras que quienes poseen activos financieros diversificados o propiedades múltiples deberán revisar con mayor detalle su situación fiscal hacia fin de año.

En Ganancias, los valores proyectados funcionarán como referencia para las retenciones del primer semestre de 2026. Aunque la resolución oficial de ARCA definirá los importes exactos, el incremento de las deducciones anticipa una reducción de la carga efectiva para numerosos trabajadores formales. Además, el sueldo de diciembre que se paga en enero deberá calcularse con los parámetros actualizados, incluso si la publicación oficial se concreta días después.

