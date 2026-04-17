Acuerdo entre Fundación Plan Pilares y APRIMIN de Chile impulsa la minería regional

La Fundación Plan Pilares avanzó en su proyección internacional con la firma de un acuerdo junto a APRIMIN de Chile , enfocado en fortalecer la cooperación minera entre Mendoza y el país vecino. La iniciativa busca consolidar un esquema de trabajo conjunto orientado al desarrollo de proveedores y a la integración productiva regional.

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El entendimiento establece un marco para promover una minería moderna, sostenible e inclusiva, con eje en el intercambio de conocimientos, la innovación y el fortalecimiento del entramado productivo. La cooperación minera aparece así como una herramienta clave para mejorar la competitividad y generar nuevas oportunidades en ambos territorios.

La Fundación Plan Pilares y APRIMIN firmaron un Memorándum de Entendimiento (MOU) que habilita una agenda de trabajo conjunta centrada en el intercambio de experiencias, la formación de capital humano y el desarrollo tecnológico. El objetivo es fortalecer los encadenamientos productivos entre Mendoza y Chile, promoviendo vínculos más sólidos entre proveedores y actores del sector.

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En ese marco, la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre , afirmó que se trata de “una señal positiva para fortalecer la cooperación regional en torno a una minería con foco en sostenibilidad, desarrollo productivo y empleo de calidad”.

El CEO de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, sostuvo que “esta alianza representa una oportunidad para avanzar en una visión compartida de desarrollo productivo con base territorial, promoviendo una minería capaz de articular crecimiento económico, sostenibilidad ambiental y generación de capacidades locales”.

Por su parte, la gerenta general de APRIMIN, Paula Frigerio, remarcó que “la vinculación entre proveedores y ecosistemas productivos de Mendoza y Chile abre un espacio relevante para compartir experiencias, elevar estándares y proyectar una mayor integración regional en beneficio del desarrollo minero y de sus cadenas de valor”.

Plan Pilares como motor de desarrollo y articulación regional

El Plan Pilares funciona como una hoja de ruta para el desarrollo minero de Mendoza, con foco en transformar los recursos geológicos en crecimiento económico y social, sin descuidar el ambiente. Se trata de una estrategia consensuada entre el sector público, privado y académico que impulsa una minería alineada con estándares internacionales.

El acuerdo con APRIMIN refuerza esta estrategia al generar un espacio de cooperación sostenido en el tiempo, que permitirá avanzar en iniciativas de innovación, capacitación y transferencia de buenas prácticas. Además, abre la puerta a una mayor integración regional, consolidando a Mendoza como un actor relevante dentro del escenario minero argentino y sudamericano.