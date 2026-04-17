17 de abril de 2026 - 14:44

Acuerdo entre Fundación Plan Pilares y APRIMIN de Chile impulsa la minería regional

La Fundación Plan Pilares y APRIMIN de Chile firmaron un acuerdo de cooperación minera para impulsar proveedores, innovación y desarrollo productivo regional.

Mendoza y Chile avanzan en una agenda común para fortalecer proveedores mineros.

Mendoza y Chile avanzan en una agenda común para fortalecer proveedores mineros.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La Fundación Plan Pilares avanzó en su proyección internacional con la firma de un acuerdo junto a APRIMIN de Chile, enfocado en fortalecer la cooperación minera entre Mendoza y el país vecino. La iniciativa busca consolidar un esquema de trabajo conjunto orientado al desarrollo de proveedores y a la integración productiva regional.

Leé además

alquileres: los motivos por los que es record la oferta de inmuebles

Alquileres: los motivos por los que es récord la oferta de inmuebles

Por Diana Chiani
Entre la incertidumbre, el tiempo y el deseo, cada vez más parejas nombran una posibilidad antes silenciada: no querer tener hijos.

Doble ingreso, sin hijos: el modelo de pareja que crece y redefine la idea de familia

Por Daniela Campos

El entendimiento establece un marco para promover una minería moderna, sostenible e inclusiva, con eje en el intercambio de conocimientos, la innovación y el fortalecimiento del entramado productivo. La cooperación minera aparece así como una herramienta clave para mejorar la competitividad y generar nuevas oportunidades en ambos territorios.

Datos del acuerdo entre Plan Pilares y APRIMIN de Chile para la cooperación minera

La Fundación Plan Pilares y APRIMIN firmaron un Memorándum de Entendimiento (MOU) que habilita una agenda de trabajo conjunta centrada en el intercambio de experiencias, la formación de capital humano y el desarrollo tecnológico. El objetivo es fortalecer los encadenamientos productivos entre Mendoza y Chile, promoviendo vínculos más sólidos entre proveedores y actores del sector.

El paso a Chile será más lento este verano por arreglos en los caracoles
El acuerdo promueve innovaci&oacute;n, empleo y desarrollo sostenible en la regi&oacute;n.

El acuerdo promueve innovación, empleo y desarrollo sostenible en la región.

En ese marco, la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, afirmó que se trata de “una señal positiva para fortalecer la cooperación regional en torno a una minería con foco en sostenibilidad, desarrollo productivo y empleo de calidad”.

El CEO de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, sostuvo que “esta alianza representa una oportunidad para avanzar en una visión compartida de desarrollo productivo con base territorial, promoviendo una minería capaz de articular crecimiento económico, sostenibilidad ambiental y generación de capacidades locales”.

Por su parte, la gerenta general de APRIMIN, Paula Frigerio, remarcó que “la vinculación entre proveedores y ecosistemas productivos de Mendoza y Chile abre un espacio relevante para compartir experiencias, elevar estándares y proyectar una mayor integración regional en beneficio del desarrollo minero y de sus cadenas de valor”.

Plan Pilares como motor de desarrollo y articulación regional

El Plan Pilares funciona como una hoja de ruta para el desarrollo minero de Mendoza, con foco en transformar los recursos geológicos en crecimiento económico y social, sin descuidar el ambiente. Se trata de una estrategia consensuada entre el sector público, privado y académico que impulsa una minería alineada con estándares internacionales.

El acuerdo con APRIMIN refuerza esta estrategia al generar un espacio de cooperación sostenido en el tiempo, que permitirá avanzar en iniciativas de innovación, capacitación y transferencia de buenas prácticas. Además, abre la puerta a una mayor integración regional, consolidando a Mendoza como un actor relevante dentro del escenario minero argentino y sudamericano.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los ingresos exigidos superan los $4,6 millones mensuales.

Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un crédito de 180 millones de pesos

Por Melisa Sbrocco
El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn.

El BID otorgará garantías por US$550 millones a Argentina para respaldar en el pago de deuda

Por Redacción Economía
ARCA definió los nuevos límites de facturación anual del monotributo vigentes en abril de 2026.

Monotributo 2026: el monto máximo que se puede facturar sin problemas con ARCA

Por Redacción Economía
Carril Rodríguez Peña

Zona industrial: piden cambios para mejorar el tránsito en Rodríguez Peña

Por Redacción Economía