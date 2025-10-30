30 de octubre de 2025 - 11:57

Argentina Mining: Con la minería, Mendoza podría cuadruplicar las exportaciones

El gerente del Plan Pilares detalló las proyecciones de crecimiento que se han hecho con la minería como centro de una economía de escala.

Imagen de WhatsApp 2025-10-30 a las 11.49.00_a39952ca
Los Andes | Diana Chiani
Por Diana Chiani

El segundo día de Argentina Mining Cuyo 2025 convocó a una gran cantidad de público y entre las conferencias de la mañana se destacó la de Gustavo Rivarola, gerente del Plan Pilares. Se trata de un programa estratégico público-privado con el objetivo de generar una visión compartida de lo que Mendoza tiene para poder crecer en torno a la minería.

Esta disertación estuvo en el marco del panel de sostenibilidad y educación en el que Rivarola compartió con el director de la DGE, Tadeo García Zalazar y Javier Frías, director de Sostenibilidad de la provincia. Tanto el referente de pilares como sus acompañantes de espacio hicieron foco en la integralidad de la mirada en medio de un enfoque sistémico que integre minería, exportaciones y todos los sectores productivos.

Sin embargo, explicó Rivarola, no es un “plan minero” sino una hoja de ruta que se apoye en esta actividad como un eje que puede generar un salto de prosperidad en la provincia. En un contexto en el que Mendoza se encuentra estancada en su ingreso per cápita y en la cantidad de empleo privado registrado, el también economista explicó que la minería es una puerta para el crecimiento.

De este modo, el proyecto de Pilares no se ata al sector minero desde lo extractivo sino que busca hacer foco en la posibilidad de agregar cada vez más valor en origen. “La minería puede habilitar o potenciar a sectores económicos que de prosperidad y la articulación es clave”, destacó Rivarola.

Gustavo Rivarola, gerente del Plan Pilares. Foto: Melisa Sbrocco

Gustavo Rivarola, gerente del Plan Pilares. Foto: Melisa Sbrocco

Sucede que si las empresas y las personas se preparan para poder abastecer la mayor cantidad posible de los servicios que requiere la minería, el impacto positivo crecerá. En este sentido, el gerente del Plan Pilares destacó que con la participación de 7 universidades y el trabajo conjunto entre los sectores público y privado se lograrán mejores formas de desarrollar la industria.

Los números de los proyectos

Entre las trabajos que llevó a cabo el Plan Pilares estuvo el de proyectar distintas variables concretas en la economía de Mendoza en función de distintos emprendimientos mineros. Y si bien al principio lo hicieron con la simulación de ocho minas en funcionamiento, luego achicaron el cálculo a cuatro.

El potencial base de cuatro proyectos en funcionamiento podría duplicar las exportaciones de Mendoza para 2040. De este modo, la minería local podría estar en condiciones de exportar 4.800 millones de dólares mientras que hoy la totalidad de las exportaciones de la provincia rondan hoy los U$S1.600 millones.

Y agregó que para que eso suceda el gasto operativo de estos cuatro proyectos alcanzarían los 2.000 millones de dólares por año. Es decir que ese dinero se derramaría en salarios, servicios y contrataciones todos los años. “Son dos Portezuelos del Viento por año”, graficó Rivarola. Agregó que “cuanto más nos preparemos, más podrá crecer la economía de Mendoza y todos los sectores productivos”.

La cantidad de servicios y rubros afectados a la minería es algo más que mencionó Rivarola y alegó que el objetivo es nutrir cada uno de los segmentos que va mucho más allá de las actividades clásicas como logística, metalmecánica o gastronomía. “Para ello hay que disminuir las brechas, evaluar y afrontar los riesgos así como trabajar en una agenda colectiva y de gobernanza”, puntualizó el gerente del Plan Pilares.

Gustavo Rivarola sumó que para convertir la ventaja comparativa que posee Mendoza con relación a sus minerales, es importante agregar valor con educación y buen entramado productivo. “Si nos preparamos el desafío es llegar a una capacidad de producción de avanzada”, precisó el profesional.

Y agregó que esto será cada vez más importante a medida que los proyectos mineros comiencen a mostrar su declino natural por ser un recurso renovable. Convertir a Mendoza en un ecosistema productivo que pueda sumar valor en el origen es uno de los objetivos principales para que la minería amplíe verdaderamente su sector productivo.

