Minería organiza un encuentro para debatir sobre cómo la inteligencia artificial transforma la producción

La Dirección de Minería realizará mañana, viernes 5 de junio, una nueva edición del ciclo “+ Capacidad Local” , dedicada al análisis del impacto de los datos, la inteligencia artificial y la transformación digital en los procesos productivos y la gestión.

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La actividad se desarrollará desde las 14.30 en el Salón de Actos de la UTN Facultad Regional Mendoza, ubicado en Coronel Rodríguez 273 de Ciudad, y contará con la participación de especialistas, instituciones y referentes vinculados a la innovación tecnológica.

Bajo el lema “ Datos, inteligencia artificial y transformación digital ”, el quinto encuentro del ciclo pondrá el foco en las herramientas tecnológicas que hoy comienzan a transformar la manera de producir, gestionar información y tomar decisiones.

Durante la jornada se abordarán temas vinculados al acceso y análisis de datos en la cadena de valor minera, la aplicación de metodologías ágiles como Lean Startup para el desarrollo de proyectos locales y el uso de nuevas tecnologías de medición, automatización y auditoría en la actividad minera.

Fortalecer capacidades para los desafíos del futuro

El coordinador del área de Desarrollo Sostenible de la Dirección de Minería, Javier Frías, destacó la importancia de generar espacios de formación que permitan incorporar nuevas herramientas y fortalecer las capacidades del entramado productivo local.

“La construcción de una minería innovadora y sostenible requiere fortalecer las capacidades del entramado productivo, incorporar nuevas herramientas y promover instancias donde los proveedores y profesionales locales puedan seguir formándose”, señaló.

Frías remarcó además que estos encuentros no solo aportan conocimientos técnicos aplicables al trabajo cotidiano, sino que también permiten reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el sector en un contexto de transformación permanente.

Articulación entre sectores

El funcionario también valoró la participación conjunta de estudiantes, profesionales, empresas y organismos públicos. “Esa diversidad de miradas fortalece capacidades, amplía perspectivas y contribuye a consolidar un entramado local mejor preparado para afrontar los procesos de transformación que vienen”, afirmó.

Por su parte, el director de Minería, Jerónimo Shantal, sostuvo que la inteligencia artificial y el análisis de datos ya forman parte de la realidad de los sectores productivos y de la gestión pública. “Nuestro desafío es generar capacidades para que Mendoza pueda incorporar estas herramientas de manera concreta, eficiente y con impacto en el territorio”, expresó.

Un espacio para el desarrollo local

La propuesta cuenta con la participación de la Impulsa Mendoza, la Fundación Plan Pilares y la Subsecretaría de Empleo y Capacitación. El ciclo “+ Capacidad Local” es impulsado por la Dirección de Minería con el objetivo de promover la capacitación, la articulación institucional y la incorporación de herramientas innovadoras que contribuyan al desarrollo regional.

La participación es gratuita y requiere inscripción previa a través del formulario de inscripción.