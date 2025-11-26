Dos bancos financieros frenaron los créditos en Argentina por "bajas perspectivas de crecimiento"

Los bancos Santander y BBVA ajustaron su operatoria en Argentina en el tercer trimestre y priorizaron medidas defensivas ante un “panorama económico inestable”, según las perspectivas. En tanto, optaron por un fuerte freno de la entrega de créditos y una eliminación de coberturas sobre el capital.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este miércoles 26 de noviembre

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este jueves 27 de noviembre

Según informó Noticias Argentina, el menor dinamismo económico llevó a ambas entidades a modificar su posición y reducir costos. La caída en las perspectivas de expansión fue uno de los principales motivos del cambio de rumbo .

“Las perspectivas de crecimiento económico se han deteriorado en el tercer trimestre como resultado de la incertidumbre política, los elevados tipos de interés y las presiones cambiarias”, sostiene BBVA. Mientras que Santander indicó que la situación “es complicada”.

Ambos bancos de origen español debieron elevar su provisiones para sanear los créditos morosos y los beneficios se han reducido ante la mayor dificultad de los clientes para repagar los préstamos.

Con respecto al crédito, BBVA manifestó que el freno en la concesión de créditos fue “significativo”. La directora financiera del banco, Luisa Gómez, lo reconoció en el último encuentro que entabló con analistas. Ante esto, la producción de préstamos bajó 9% entre julio y septiembre.

El banco que preside Carlos Torres registró un crecimiento del 10% en el tercer trimestre, mucho menor que frente al segundo (que creció 21%).

BBVA se encuentra en la búsqueda de talentos para realizar funciones de caja y atención al público. Foto: Gentileza. BBVA se encuentra en la búsqueda de talentos para realizar funciones de caja y atención al público. Foto: Gentileza.

Por su lado, Hector Grisi, consejero delegado del Santander, explicó que los créditos que conceden en el país “son a empresas exportadoras de dólares y energéticas”. Entre las causas del freno en los créditos la atribuyen a los tipos de interés, que llegaron a tocar el 60% en octubre.

Esto generó una subida en el coste del riesgo: 4,91% para BBVA y del 7% para el Santander. “Con tipos de interés reales en estos niveles, es imposible ganar dinero”, criticó Grisi.

Banco Santander Banco Santander

Santander y BBVA apuestan por Argentina

Santander perdió 348 millones de euros entre enero y septiembre, 8,7% menos, con recorte del 36% en el tercer trimestre. BBVA obtuvo ganancias en ese trimestre que se quedan en 13 millones de euros, hasta 104 millones, lo que representó un 25% menos.

Sin embargo, estos bancos no se dan por vencidos con Argentina.

“Creemos que el enfoque continuó en las políticas macroeconómicas, en la reducción de la inflación y la disminución de los tipos de interés debería contribuir a mejorar el entorno”, señaló Gómez.

Por ahora, Santander se mantiene a la espera del impacto que genere la ayuda financiera de Estados Unidos, aunque se mantiene con máxima precaución y reserva.