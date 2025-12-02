¿Acelera su salida? El nuevo movimiento de Carrefour tras la megaoferta de De Narváez

La filtración de la oferta económica presentada por De Narváez para adquirir las operaciones de Carrefour en la Argentina reordenó el proceso que lleva adelante el Deutsche Bank. La propuesta por u$s1.000 millones, divulgada antes de tiempo, modificó el escenario en una negociación seguida de cerca por todo el sector supermercado .

El movimiento instaló dudas sobre si la compañía francesa podría adelantar la definición y cerrar la operación antes del plazo previsto. En un mercado atento a cada señal, la jugada tomó fuerza como indicio de una salida acelerada de Carrefour del país.

La discusión sobre una salida anticipada de Carrefour tomó impulso tras la difusión de la propuesta económica del Grupo GDN, liderado por De Narváez . Su cifra de u$s1.000 millones fue presentada antes del cierre oficial y lo posicionó como el candidato más firme para quedarse con los 700 locales, los 17.000 empleados y la participación del 21,1 por ciento del mercado. En el propio GDN aseguran que ya se consideran “los elegidos” por el directorio de Carrefour Francia.

La filtración se conoció poco después de que el Deutsche Bank afirmara que " no se habían recibido las ofertas " y que los interesados solicitaban "mayor información con relación a las operaciones y las finanzas de Carrefour Argentina". La divulgación pública de la propuesta de GDN fue interpretada como una presión directa sobre la decisión final.

Al mismo tiempo, los otros competidores, el grupo Coto y el fondo estadounidense Klaff Realty , pidieron extender los plazos para presentar sus propuestas. En el mercado señalan que es poco probable que puedan igualar las condiciones ofrecidas por De Narváez , tanto en monto como en estructura operativa, lo que refuerza la posibilidad de que Carrefour acelere la definición y no espere las nuevas presentaciones.

Un diferencial clave para el Grupo GDN es la intención de mantener la marca Carrefour en la Argentina mediante un acuerdo de licencia o franquicia. Esta estrategia evitaría un proceso de transición costoso en más de 700 sucursales y conservaría la fortaleza de la marca, aunque dependerá de cumplir exigencias de la casa matriz en París.

Lo que se juega en la recta final del proceso

Las próximas semanas serán determinantes para el futuro del sector supermercado argentino. Mientras GDN espera que su propuesta sea validada sin demoras, Coto y Klaff Realty avanzan con sus equipos técnicos para llegar al 15 de diciembre con ofertas formales. En el caso de Coto, el armado incluye al banco UBS, Deloitte, el estudio Bomchil y consultoras especializadas, todo bajo la coordinación de Germán Coto, quien conduce la expansión del grupo.

Carrefour Argentina

Por su parte, Klaff Realty apuesta a su experiencia reciente en Uruguay con la cadena Tienda Inglesa, donde lanzó un plan de crecimiento luego de comprar la operación por u$s120 millones. Aunque cuenta con respaldo financiero, enfrenta el desafío de convencer a Carrefour Francia de llevar adelante un cambio de marca que demandaría un año de transición en el país.

En paralelo, los analistas del sector remarcan que la propuesta de De Narváez no solo es la más alta, sino también la que presenta menores riesgos regulatorios. La red de Changomás tiene poca superposición con los locales de Carrefour en el AMBA y no genera conflictos de concentración en el interior, lo que reduce la posibilidad de objeciones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.