Fuga de dólares por turismo: 2025 cerraría con una salida récord de USD 13.000 millones.

La combinación de dólar estable , precios locales altos y una demanda explosiva de viajes al exterior está empujando a la Argentina hacia un récord histórico de salida de divisas por turismo . Según nuevas estimaciones privadas, 2025 cerraría con un drenaje de entre USD 11.000 y USD 13.000 millones , equivalente a 1,6% del PB.

Economistas advierten por la estrategia del Gobierno para sumar reservas sin frenar la desinflación

Furor por los fardos de ropa importada, mientras la producción nacional se derrumba

De concretarse, superaría ampliamente el máximo registrado durante la gestión de Mauricio Macri , cuando en 2017 los gastos de argentinos en el exterior alcanzaron USD 10.662 millones .

El análisis del economista Marcos Cohen Arazi (Ieral - Fundación Mediterránea) confirma que el fenómeno ya es extraordinario: 9,7 millones de argentinos salieron del país en los primeros nueve meses de 2025, solo 4,1 millones de turistas ingresaron con un déficit acumulado es de 5,6 millones de viajeros .

"Estimamos que el año cerraría con una salida de dólares por turismo emisivo de entre USD 11.000 y USD 13.000 millones . Los ingresos por el segmento receptivo serían cercanos a USD 4.000 millones, de modo que el saldo deficitario se ubicaría entre USD 7.000 millones y USD 9.000 millones ", señaló el economista a Clarín.

Las agencias de viaje confirman la tendencia: Despegar , Almundo y otras plataformas reportan crecimientos de doble dígito en reservas para destinos como: Brasil, Chile, Punta Cana, Aruba, Miami y Madrid. La ecuación es simple: dólar planchado , precios argentinos caros y paquetes internacionales competitivos .

Según la INDEC, en octubre viajaron al exterior 1,2 millones de residentes, 9,3% más que en octubre de 2024, y 392.600 lo hicieron en avión, 21,7% más. Además, ingresaron al país 679.200 visitantes, una caída interanual de 10%. Dejando un déficit de 549.700 personas. Eso se tradujo en un rojo de USD 364,6 millones, con gastos totales de argentinos por USD 597 millones.

Aeropuerto de Mendoza Turismo. Los Andes

El Banco Central informó que, solo en octubre, los egresos por gastos con tarjeta sumaron USD 592 millones, transporte internacional, USD 131 millones y giros de operadores turísticos, USD 108 millones.

Aunque el Gobierno cambió la metodología para separar consumos en plataformas digitales (Netflix, Amazon, Spotify) de gastos turísticos, los datos permiten inferir que el drenaje acumulado supera los USD 9.000 millones.