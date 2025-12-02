Sorpresa en la puja por Carrefour: el poderoso grupo peruano que ahora quiere quedarse con 700 sucursales en Argentina

La disputa por el control de Carrefour en Argentina vive días decisivos, justo cuando el proceso de venta parecía encaminado hacia una definición. El avance de las negociaciones abrió espacio para que nuevos jugadores busquen quedarse con una de las cadenas de supermercado más importantes del país.

En ese escenario, el interés de un poderoso grupo peruano irrumpió en el tramo final y sumó tensión a una operación que ya tenía ofertas millonarias sobre la mesa.

Según informó La Nación , “ la venta podría cerrarse en los próximos días ”, aunque en el mercado aseguran que los competidores que llegaron a la instancia final siguen activos.

El medio señaló que “ el fondo norteamericano Klaff, la cadena Coto y un grupo peruano que acercó una propuesta en los últimos días siguen en carrera y no se descarta que sobre el cierre de la subasta terminen presentando una oferta ”.

La única propuesta económica formal es la del grupo GDN , encabezado por Francisco de Narváez , que ofreció US$1000 millones . Para este proyecto, De Narváez se asoció con el fondo L Catterton , respaldado por LVMH y por Bernard Arnault.

L Catterton La oferta de GDN por US$1000 millones es la única formalmente presentada hasta ahora.

Según el diario, “en caso de imponerse, la intención de GDN es negociar con París para mantener la marca Carrefour, bajo un esquema de licencia o franquicia”. Consultados por el mismo medio, “en GDN prefirieron no hacer comentarios”.

Intercorp, el conglomerado peruano que se mete de lleno en la pelea

En paralelo, La Nación reveló que “en la última semana también se subió a la pelea el grupo peruano Intercorp, que hace un par de meses no había pasado el primer corte en la licitación que organiza el Deutsche Bank”.

Intercorp, liderado por Carlos Rodríguez Pastor, es uno de los principales holdings económicos de Perú y opera marcas como Plaza Vea, Vivanda, Makro y Mass. Además, el diario destacó que el conglomerado posee inversiones diversificadas “en alimentos, farmacias, retail y finanzas, incluyendo el principal banco peruano”.

image Carlos Rodríguez Pastor lidera uno de los conglomerados empresariales más influyentes de Perú, con presencia en retail, finanzas y consumo masivo.

En el mercado aseguran que “los peruanos habrían presentado una oferta muy agresiva” para quedarse con Carrefour si no prosperan las propuestas de GDN, Klaff y Coto.

Qué implicaría un cambio de dueño para el retail local

Un eventual traspaso de la operación podría redefinir la competencia en el sector supermercadista argentino. La presencia de Intercorp o la consolidación de GDN abrirían un nuevo escenario para inversiones, estrategia comercial y manejo de una marca emblemática como Carrefour.

Mientras se acerca la fecha límite, el mercado espera la definición de una de las operaciones más relevantes del año, según adelantó La Nación.