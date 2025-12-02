2 de diciembre de 2025 - 18:05

Sorpresa en la puja por Carrefour: el poderoso grupo peruano que ahora quiere quedarse con 700 sucursales en Argentina

La puja por Carrefour Argentina se acelera con ofertas en revisión y una definición que podría conocerse en los próximos días, según fuentes del mercado.

El sector supermercadista argentino espera una definición inminente de la puja.

El sector supermercadista argentino espera una definición inminente de la puja.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La disputa por el control de Carrefour en Argentina vive días decisivos, justo cuando el proceso de venta parecía encaminado hacia una definición. El avance de las negociaciones abrió espacio para que nuevos jugadores busquen quedarse con una de las cadenas de supermercado más importantes del país.

Leé además

La propuesta económica de De Narváez generó impacto inmediato en el sector supermercadista.

¿Acelera su salida? El nuevo movimiento de Carrefour tras la megaoferta de De Narváez

Por Redacción Economía
 La aerolínea low cost rompe con la tradición técnica de operar con un solo fabricante e integra aviones Airbus y Boeing en su flota, apostando por la máxima eficiencia en costos y alcance.

Una low cost comprará 35 nuevos aviones de última generación para comenzar su expansión por Sudamérica

Por Redacción Economía

En ese escenario, el interés de un poderoso grupo peruano irrumpió en el tramo final y sumó tensión a una operación que ya tenía ofertas millonarias sobre la mesa.

Los movimientos clave en la recta final por Carrefour Argentina

Según informó La Nación, “la venta podría cerrarse en los próximos días”, aunque en el mercado aseguran que los competidores que llegaron a la instancia final siguen activos.

El medio señaló que “el fondo norteamericano Klaff, la cadena Coto y un grupo peruano que acercó una propuesta en los últimos días siguen en carrera y no se descarta que sobre el cierre de la subasta terminen presentando una oferta”.

La única propuesta económica formal es la del grupo GDN, encabezado por Francisco de Narváez, que ofreció US$1000 millones. Para este proyecto, De Narváez se asoció con el fondo L Catterton, respaldado por LVMH y por Bernard Arnault.

L Catterton
La oferta de GDN por US$1000 millones es la &uacute;nica formalmente presentada hasta ahora.

La oferta de GDN por US$1000 millones es la única formalmente presentada hasta ahora.

Según el diario, “en caso de imponerse, la intención de GDN es negociar con París para mantener la marca Carrefour, bajo un esquema de licencia o franquicia”. Consultados por el mismo medio, “en GDN prefirieron no hacer comentarios”.

Intercorp, el conglomerado peruano que se mete de lleno en la pelea

En paralelo, La Nación reveló que “en la última semana también se subió a la pelea el grupo peruano Intercorp, que hace un par de meses no había pasado el primer corte en la licitación que organiza el Deutsche Bank”.

Intercorp, liderado por Carlos Rodríguez Pastor, es uno de los principales holdings económicos de Perú y opera marcas como Plaza Vea, Vivanda, Makro y Mass. Además, el diario destacó que el conglomerado posee inversiones diversificadas “en alimentos, farmacias, retail y finanzas, incluyendo el principal banco peruano”.

image
Carlos Rodr&iacute;guez Pastor lidera uno de los conglomerados empresariales m&aacute;s influyentes de Per&uacute;, con presencia en retail, finanzas y consumo masivo.

Carlos Rodríguez Pastor lidera uno de los conglomerados empresariales más influyentes de Perú, con presencia en retail, finanzas y consumo masivo.

En el mercado aseguran que “los peruanos habrían presentado una oferta muy agresiva” para quedarse con Carrefour si no prosperan las propuestas de GDN, Klaff y Coto.

Qué implicaría un cambio de dueño para el retail local

Un eventual traspaso de la operación podría redefinir la competencia en el sector supermercadista argentino. La presencia de Intercorp o la consolidación de GDN abrirían un nuevo escenario para inversiones, estrategia comercial y manejo de una marca emblemática como Carrefour.

Mientras se acerca la fecha límite, el mercado espera la definición de una de las operaciones más relevantes del año, según adelantó La Nación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cámaras y entidades vitivinícolas presentaron una acción de amparo para que el Certificado de Ingreso de Uvas siga siendo obligatorio

Entidades vitivinícolas presentaron un amparo por los cambios en el INV

Por Redacción Economía
esta confirmado el precio que tendra el dolar cuando abran los bancos este miercoles 3 de diciembre

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este miércoles 3 de diciembre

Por Redacción Economía
emprendedores: por que son mas mujeres y que necesitan hoy

Emprendedores: por qué son más mujeres y qué necesitan hoy

Por Diana Chiani
El proyecto al que tuvo acceso Los Andes, que se presentará formalmente el 10 de diciembre en un Café de Inversores.

Oportunidad: buscan inversores para la adquisición y desarrollo de la "ex Casa del Fundador" en Luján de Cuyo

Por Matías Carretero