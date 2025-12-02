Sigue el calor intenso en Mendoza: a cuánto llegará la máxima este miércoles 2 de diciembre

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica temperaturas altas en Mendoza. El jueves, subirá aún más.

El pronóstico del tiempo anticipa un miércoles caluroso en Mendoza, con una máxima que rozará los 38°C. No obstante, se indican precipitaciones aisladas durante la noche en algunas zonas de la provincia.

Cómo estará el tiempo mañana La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica una jornada calurosa y algo nublada este miércoles 3 de diciembre. La máxima se mantendrá alta, en los 37°C, mientras que la mínima será de 21°C, con vientos moderados del noreste. No obstante, se anuncian precipitaciones aisladas