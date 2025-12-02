2 de diciembre de 2025 - 20:46

Sigue el calor intenso en Mendoza: a cuánto llegará la máxima este miércoles 2 de diciembre

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica temperaturas altas en Mendoza. El jueves, subirá aún más.

Se espera calor intenso para este miércoles en Mendoza. 

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El pronóstico del tiempo anticipa un miércoles caluroso en Mendoza, con una máxima que rozará los 38°C. No obstante, se indican precipitaciones aisladas durante la noche en algunas zonas de la provincia.

Cómo estará el tiempo mañana

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica una jornada calurosa y algo nublada este miércoles 3 de diciembre. La máxima se mantendrá alta, en los 37°C, mientras que la mínima será de 21°C, con vientos moderados del noreste. No obstante, se anuncian precipitaciones aisladas

Sube aún más la máxima el jueves

El jueves 4 la temperatura subirá aún más y se mantendrá el calor intenso. Se espera una máxima de 38°C y una mínima de 23°C, con tormentas aisladas hacia la noche y nubosidad viable. El viernes se mantendrán las mismas condiciones meteorológicas.

