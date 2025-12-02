Jorge Drexler vuelve a Mendoza: cuándo será el show y dónde comprar las entradas

Confirmado: Jorge Drexler presentará su nue vo disco en Mendoza . El viernes 10 de abril, luego de ocho años, volverá a tocar en nuestra provincia, en lo que será su primer concierto en el Arena Maipú Stadium.

El emotivo show de Soledad Pastorutti junto a dos exparticipantes de La Voz Argentina en la Fiesta del Sol

Después del show en Mendoza, Miranda! se prepara para el estadio Ferro: se podrá ver por streaming en Flow

En el caso de Mendoza, el anuncio marca su vuelta a la provincia después de varios años: su última presentación allí fue en 2018, motivo por el cual este retorno es especialmente anhelado por el público local.

Además de regresar a los escenarios argentinos luego de casi tres años, Drexler recorrerá Chile, Uruguay y Brasil. Esto refuerza un lazo artístico y afectivo construido a lo largo del tiempo con su público.

Con más de tres décadas de trayectoria, el artista uruguayo es reconocido como uno de los grandes referentes de la canción en español, combinando profundidad poética, innovación sonora y una mirada humanista sobre el mundo.

image

Doble nominación a los Premios Latin Grammy

El anuncio de la gira llega en un momento destacado de su presente. El artista fue reconocido recientemente con el premio Latin Grammy 2025 en las categorías Canción Pop/Rock del Año y Grabación del Año por “Desastres Fabulosos”, el tema que lanzó junto a Conociendo Rusia en mayo de este año.

En paralelo, el artista presentó “El fin y el medio”, una canción escrita junto a su hijo Pablo, nacida —según él mismo contó— del dolor y la necesidad de comprender el mundo. Ese lanzamiento, íntimo y profundo, reafirmó su lugar como autor de canciones que dialogan con la realidad sin perder la poesía.

Tras el éxito y reconocimiento de la gira de presentación de su último disco, “Tinta y Tiempo” —que recorrió más de 35 países durante casi tres años—, Drexler regresa a los escenarios con la expectación que siempre genera por saber cuáles serán sus próximos pasos artísticos. Con estas primeras fechas, va marcando el camino de una más que previsible gira de presentación de su nuevo proyecto.