Los Premios Obrar Federal son el reconocimiento a las mejores campañas de comunicación de bien público, dirigidas a audiencias argentinas fuera de AMBA. Esta vez se desarrolló en Mendoza.

Los Andes participó en la Sesión Final del Jurado de los Premios Obrar Federal 2025.

El pasado viernes 28 de noviembre, el Consejo Publicitario Argentino llevó a cabo la Sesión Final del Jurado de los Premios Obrar Federal. El encuentro tuvo lugar en las oficinas de Globant, en la ciudad de Mendoza.

Durante este encuentro se definieron los ganadores de la quinta edición, que destacan las mejores campañas de comunicación de bien público y con impacto positivo en la sociedad, dirigidas a audiencias argentinas fuera del AMBA. Las campañas finalistas fueron evaluadas por un destacado jurado integrado por representantes de empresas, pymes, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de Mendoza. Los criterios de evaluación incluyeron el diagnóstico y objetivo de la comunicación, la estrategia creativa empleada, y la efectividad e impacto alcanzado por cada campaña o acción comunicacional.

“Esta quinta edición de los Premios Obrar Federal reafirma el compromiso de hacer un premio cada vez más representativo de todo el país. La sesión de Jurados en Mendoza, con referentes de múltiples sectores, nos permitió conocer campañas de bien público que trabajan problemáticas relevantes en distintas comunidades. Nuestro propósito desde el Consejo Publicitario Argentino es seguir visibilizando estas iniciativas y fortalecer la comunicación con impacto social en toda la Argentina” señaló María Alvarez Vicente, Directora Ejecutiva del Consejo Publicitario Argentino.

La sesión final del jurado estuvo presidida por Mariano Pasik, CEO de Liebre.

“El Obrar Federal es la posibilidad de darle visibilidad a muchas campañas de comunicación que ocurren fuera de Buenos Aires y son tan importantes y trascendentes que emocionan, casos de Chubut, Santiago del Estero, Formosa, Misiones que merecen ser reconocidos, una vez al año. Desde el Consejo Publicitario Argentino viajamos por el país, abrimos los ojos y nos encontramos con la enorme riqueza que hay en cada provincia.”, expresó el Presidente del Jurado.

El jurado estuvo integrado por: Mariano Pasik, Liebre (Presidente del Jurado); Florencia Saguier, Fundación La Nación (Presidenta del Consejo Publicitario Argentino); Victoria Acosta, Bodega Trivento; Joaquín Barbera, Grupo Broda; Daniela Cantautas, Sandra Marzzan S.A.; Nacho Castro, Polenta; Inés Castro Porta, Porta Hnos S.A; María Lorena Cepparo, Chandon Argentina; Carina Di Césare, Andreani; Juan Ignacio Guzmán Jardel, Bodega Familia Zuccardi; Hernán Oueyt, BrokerAds; Sebastián Palma, Grupo América Interior; Andrea Rizzo, Diario Los Andes; Ariel Requena, Canal 9 Televida: Lorena Troncoso, Fundación Banco de Alimentos Mendoza; Fernando Yebra, 100.9 Radio Estación del Sol. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Consejo Publicitario Argentino (@consejopublicitario) Las campañas ganadoras serán anunciadas en diciembre en un evento que se transmitirá de forma online para todo el país. Desde su creación, los Premios Obrar se han consolidado como el mayor reconocimiento a las comunicaciones de bien público en Argentina. Además de la edición Federal, también cuentan con las versiones Nacional y Estudiantes. Para más información sobre los Premios Obrar, ingresá a: https://premiosobrar.org/