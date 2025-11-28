Premios Obrar Federal 2025: se eligen las comunicaciones de bien público ganadoras

Como todos los años, el Consejo Publicitario Argentino elige los ganadores de los Premios Obrar Federal 2025 que busca reconocer a las mejores comunicaciones de bien público y con impacto positivo desarrolladas por empresas, organizaciones e instituciones de Argentina, dirigidas especialmente a audiencias argentinas fuera del AMBA.
Las comunicaciones de bien público abordan realidades y causas sociales, económicas y ambientales, y buscan movilizar a la ciudadanía e llaman a la acción. El encuentro para elegir los ganadores que se realizará hoy, viernes, y contará con la presencia de Andrea Rizzo que formará parte del jurado en representación de Los Andes.
Para cada edición, se elige una ciudad del país para realizar la sesión del jurado. En 2022 fue en Rosario, en 2023 en Córdoba y en 2024 en Mar del Plata, con el propósito de reunir a la industria de la comunicación y conformar un jurado plural que represente a anunciantes, agencias, medios y organizaciones locales, para elegir los proyectos sobresalientes. En esta oportunidad, el Jurado Final se reunirá en Mendoza para la elección.