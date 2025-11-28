Premios Obrar Federal 2025: se eligen las comunicaciones de bien público ganadoras

El Consejo Publicitario Argentino reconoce las mejores campañas de comunicación que buscan generar un impacto positivo en la sociedad.

El Consejo Publicitario Argentino seleccionó a Mendoza para realizar la sesión donde el Jurado Final elegirá los ganadores de los Premios Obrar Federal 2025.

Como todos los años, el Consejo Publicitario Argentino elige los ganadores de los Premios Obrar Federal 2025 que busca reconocer a las mejores comunicaciones de bien público y con impacto positivo desarrolladas por empresas, organizaciones e instituciones de Argentina, dirigidas especialmente a audiencias argentinas fuera del AMBA.

Las comunicaciones de bien público abordan realidades y causas sociales, económicas y ambientales, y buscan movilizar a la ciudadanía e llaman a la acción. El encuentro para elegir los ganadores que se realizará hoy, viernes, y contará con la presencia de Andrea Rizzo que formará parte del jurado en representación de Los Andes.