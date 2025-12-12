Balance del año: los 5 mejores discos internacionales de 2025

El melómano es el que posee un vasto conocimiento musical, el DJ es quien selecciona la música precisa para cada momento. Analizando los discos más escuchados del año en el mundo , esta nota toma distancia de las fórmulas más exitistas, para ponderar el arte de la mejor música que se está haciendo, revisitando una gran diversidad de géneros para esta selección.

Let Go se abre como un espacio nocturno, íntimo, donde el virtuosismo pianístico de Robert Glasper encuentra un cauce sereno, casi meditativo. Si Black Radio había sido la demostración exuberante de su genio colaborativo, aquí el foco vuelve hacia adentro: un gesto artístico que condensa calma, introspección y un refinamiento musical admirable. Glasper describió su obra como algo capaz de “aquietar el mundo y permitir ver lo que hay dentro”, frase que resume la esencia contemplativa del álbum.

La presencia de Meshell Ndegeocello en Breathing Underwater aporta sensualidad poética, con imágenes de océanos y corazones que florecen. La canción habla del amor como sostén y salvación. El texto remarca también la invisibilización global de la música negra, señalando que el racismo estructural afecta incluso las listas de lo mejor del año. En este marco, Let Go se transforma no solo en un logro musical, sino en un recordatorio ético: Glasper debería ser reconocido como uno de los grandes artistas contemporáneos.

Suede continúa un sendero de madurez artística sostenida. A diferencia de otros regresos celebrados de años recientes, la banda de Brett Anderson sigue produciendo discos sólidos, intensos, y Antidepressants se inscribe en esa misma línea de un rock británico elegante, oscuro y barroco.

El álbum tiene un trasfondo crítico: Anderson observa la cultura contemporánea dominada por el adormecimiento emocional , por la medicalización del malestar y el miedo a la incomodidad. Señala que la infelicidad ya no es vista como parte de la condición humana, sino como algo que debe suprimirse. Esa mirada filosófica se traduce en canciones cargadas de humanidad.

Disintegrate, descrita como el hit rockero del año, expresa fragilidad y resistencia. La metáfora de las flores cortadas —margaritas, amapolas— expone la vulnerabilidad ante el tiempo y la decadencia. Anderson, a los 58, canta desde la experiencia de quien conoce la belleza y también el desgaste. El álbum reivindica la vigencia del rock europeo, no como nostalgia, sino como un territorio cultural aún vivo.

Embed - Nine Inch Nails - As Alive As You Need Me To Be (Official Music Video)

3. Nine Inch Nails – TRON: Ares

En el ámbito electrónico, donde la innovación es ley, el regreso de Nine Inch Nails con la banda sonora de TRON: Ares es una noticia de peso. Trent Reznor y Atticus Ross reciben la posta estética de la saga iniciada en 1982 y del hito que representó la banda sonora previa de Daft Punk. La sorprenden, la expanden y, según el texto, incluso la superan.

A diferencia de sus trabajos más experimentales, este disco tiene una energía inmediata: en apenas diez segundos suenan beats que invitan al baile. Sin embargo, la obra posee múltiples capas que invitan al deep listening. Reznor, que conquistó el Oscar con La red social, muestra aquí una simbiosis impecable entre electrónica, narrativa y cinematografía.

El hit del disco, As Alive as You Need Me to Be, condensa su sensibilidad: un pedido desesperado de creer en algo mientras manos simbólicas lo sujetan. Reznor se reinventa sin traicionarse, manteniendo la tensión emocional que siempre definió a Nine Inch Nails. Es un disco que funciona para la película, para la pista de baile y para los oyentes más exigentes.

Embed - Lucy Dacus - Ankles (Official Music Video)

4. Lucy Dacus – Forever is a Feeling

Lucy Dacus alcanza en este álbum un punto de sofisticación notable y se consolida como la voz femenina más distinguida del indie contemporáneo. Su registro vocal natural (la antítesis de la moda de voces impostadas del género) da una calidez auténtica a cada canción. La portada, un retrato del pintor contemporáneo Will St. John, presenta el disco como una obra digna de museo, y no es una metáfora vacía: el álbum es una pieza artística rigurosa.

La música dialoga con la mitología y el arte: abre con un preludio de cuerdas que invoca a Calíope, musa de la poesía épica y del canto, y más adelante aparecen referencias explícitas a Modigliani y su melancolía femenina. Las visualizaciones del álbum renuncian a la inteligencia artificial dominante y eligen dibujos atemporales del propio St. John.

Dacus canta al amor con un romanticismo sincero, alejado del cinismo contemporáneo. La canción que da título al disco, Forever is a Feeling, es un manifiesto al amor eterno, tan amenazado en estos tiempos de relaciones fugaces, con la fantasía de cambiar tu realidad con una app de citas.

Embed - Richard Ashcroft - Lover (Official Video)

5. Richard Ashcroft – Lovin’ You

Justo antes que la “Oasis manía” llegara hasta la Argentina con su negocio del revival noventoso, Richard Ashcroft, viejo amigo de los Gallagher y el elegido por ellos para abrir sus shows, publicó por el contrario otro nuevo y notable trabajo discográfico. Lovin’ You es un gran ejemplo de música disfrutable con pretensiones comerciales, es el disco que podés poner tranquilamente el domingo en el almuerzo con tu familia, sin que nadie ponga caras raras.

Enlaza su historia: desde el hit que lo lanzó como solista hasta nuevas canciones que buscan sacudirse el blues y volver a la alegría. El álbum combina pop y rock con melodías muy disfrutables. Hasta vuelve a incluir un tema dance para la pista de baile, en colaboración con el Mirwais que eligió Madonna para renovarse hace años con la música electrónica.

(*) Escritor, melómano, y DJ.

Web: www.lucasgermanburgos.com.ar

X: @lucasgburgos