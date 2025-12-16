Le renovada casa de Carla Quevedo, actriz de El secreto de sus ojos: un refugio hedonista lleno de paz

La actriz transformó un penthouse antiguo en un refugio urbano donde el diseño orgánico , la naturaleza y los rituales cotidianos invitan a renovar las energías.

Luego de una corta, pero intensa carrera en la actuación - en El secreto de sus ojos interpretó a Liliana Colotto y en la serie Monzón a Alicia Muniz- Carla Quevedo se inclinó por tener una vida hedonista, disfrutando de lo que la naturaleza le puede ofrecer.

Su casa es muestra de esto: es un espacio de formas orgánicas, cielos que se cuelan y verdes que son parte del adentro, donde la originalidad deja de ser solo un juego para convertirse en su lugar feliz y lleno de paz.

La casita hedonista, como llamó a su hogar, es una obra de refacción de los arquitectos Fabrizio Pugliese y Felicitas Navia, de Ohio Estudio. Ellos convirtieron un viejo penthouse en su lugar en el mundo.

El baño es el rincón hedonista por excelencia: “Me gusta jugar a que estoy en un hotel o un spa, todos los días -cuenta-. Pero, sobre todo, hablando de salud mental, el agua me transmite calma y me ayuda a regular mi sistema nervioso”, ha contado Quevedo en varias ocasiones.

La escalera anticipa las formas orgánicas que esperan arriba, en este monoambiente que tiene todo lo que Carla necesita: un espacio para dormir, un baño central que es el sueño de muchos, un rincón de trabajo que la inspira con sus vistas y un sector de lectura con dos bibliotecas para sus libros que, además, decoró a la perfección. Originalmente, en esta planta estaba la terraza.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carla Quevedo (@lodemarta) Fuerte conexión con el penthouse que hoy es su casa El PH no estaba en su mejor estado, pero ese verde natural en medio de la ciudad atrapó de inmediato a la ahora escritora - y streamer-. “Entré y supe que era mi casa -asegura-. Es medio inexplicable, pero lo sentí energéticamente” En los días en que la cabeza no para, el plan perfecto se resume así: baño de inmersión, mirando el cielo, copa de vino en mano y un libro que la transporta más allá de la realidad. Todo es un win-win. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carla Quevedo (@lodemarta) Inspirados por el color salmón del PH original, pintaron en una tonalidad similar todo este ambiente. “El blanco no me representa porque me considero una persona artísticamente estimulada”, dice Carla para explicar su decisión.