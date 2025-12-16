Le renovada casa de Carla Quevedo, actriz de El secreto de sus ojos: un refugio hedonista lleno de paz

Su casa es muestra de esto: es un espacio de formas orgánicas, cielos que se cuelan y verdes que son parte del adentro, donde la originalidad deja de ser solo un juego para convertirse en su lugar feliz y lleno de paz.
La casita hedonista, como llamó a su hogar, es una obra de refacción de los arquitectos Fabrizio Pugliese y Felicitas Navia, de Ohio Estudio. Ellos convirtieron un viejo penthouse en su lugar en el mundo.
El baño es el rincón hedonista por excelencia: “Me gusta jugar a que estoy en un hotel o un spa, todos los días -cuenta-. Pero, sobre todo, hablando de salud mental, el agua me transmite calma y me ayuda a regular mi sistema nervioso”, ha contado Quevedo en varias ocasiones.
La escalera anticipa las formas orgánicas que esperan arriba, en este monoambiente que tiene todo lo que Carla necesita: un espacio para dormir, un baño central que es el sueño de muchos, un rincón de trabajo que la inspira con sus vistas y un sector de lectura con dos bibliotecas para sus libros que, además, decoró a la perfección. Originalmente, en esta planta estaba la terraza.
Fuerte conexión con el penthouse que hoy es su casa
El PH no estaba en su mejor estado, pero ese verde natural en medio de la ciudad atrapó de inmediato a la ahora escritora - y streamer-. “Entré y supe que era mi casa -asegura-. Es medio inexplicable, pero lo sentí energéticamente”
En los días en que la cabeza no para, el plan perfecto se resume así: baño de inmersión, mirando el cielo, copa de vino en mano y un libro que la transporta más allá de la realidad. Todo es un win-win.
Inspirados por el color salmón del PH original, pintaron en una tonalidad similar todo este ambiente. “El blanco no me representa porque me considero una persona artísticamente estimulada”, dice Carla para explicar su decisión.