16 de diciembre de 2025 - 11:23

Le renovada casa de Carla Quevedo, actriz de El secreto de sus ojos: un refugio hedonista lleno de paz

La actriz transformó un penthouse antiguo en un refugio urbano donde el diseño orgánico, la naturaleza y los rituales cotidianos invitan a renovar las energías.

Carla Quevedo transformó un penthouse antiguo en un refugio urbano.

Carla Quevedo transformó un penthouse antiguo en un refugio urbano.

Foto:

Instagram
Carla Quevedo transformó un penthouse antiguo en un refugio urbano.

Carla Quevedo transformó un penthouse antiguo en un refugio urbano.

Foto:

Instagram
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

asi es la casa de ricardo darin en palermo: construida en 1938 y un diseno clasico

Así es la casa de Ricardo Darín en Palermo: construida en 1938 y un diseño clásico

Por Redacción Espectáculos
Adrián Suar compartió su primera foto con Rocío Robles.

Romance confirmado: Adrián Suar blanqueó su relación con Rocío Robles desde Roma

Por Redacción Espectáculos

Su casa es muestra de esto: es un espacio de formas orgánicas, cielos que se cuelan y verdes que son parte del adentro, donde la originalidad deja de ser solo un juego para convertirse en su lugar feliz y lleno de paz.

casa
Carla Quevedo transformó un penthouse antiguo en un refugio urbano.

Carla Quevedo transformó un penthouse antiguo en un refugio urbano.

casa
Carla Quevedo transformó un penthouse antiguo en un refugio urbano.

Carla Quevedo transformó un penthouse antiguo en un refugio urbano.

Casa
Carla Quevedo transformó un penthouse antiguo en un refugio urbano.

Carla Quevedo transformó un penthouse antiguo en un refugio urbano.

Casa
Carla Quevedo transformó un penthouse antiguo en un refugio urbano.

Carla Quevedo transformó un penthouse antiguo en un refugio urbano.

Casa
Carla Quevedo transformó un penthouse antiguo en un refugio urbano.

Carla Quevedo transformó un penthouse antiguo en un refugio urbano.

Casa
Carla Quevedo transformó un penthouse antiguo en un refugio urbano.

Carla Quevedo transformó un penthouse antiguo en un refugio urbano.

La casita hedonista, como llamó a su hogar, es una obra de refacción de los arquitectos Fabrizio Pugliese y Felicitas Navia, de Ohio Estudio. Ellos convirtieron un viejo penthouse en su lugar en el mundo.

El baño es el rincón hedonista por excelencia: “Me gusta jugar a que estoy en un hotel o un spa, todos los días -cuenta-. Pero, sobre todo, hablando de salud mental, el agua me transmite calma y me ayuda a regular mi sistema nervioso”, ha contado Quevedo en varias ocasiones.

Casa
Carla Quevedo transformó un penthouse antiguo en un refugio urbano.

Carla Quevedo transformó un penthouse antiguo en un refugio urbano.

casa
Carla Quevedo transformó un penthouse antiguo en un refugio urbano.

Carla Quevedo transformó un penthouse antiguo en un refugio urbano.

casa
Carla Quevedo transformó un penthouse antiguo en un refugio urbano.

Carla Quevedo transformó un penthouse antiguo en un refugio urbano.

casa
Carla Quevedo transformó un penthouse antiguo en un refugio urbano.

Carla Quevedo transformó un penthouse antiguo en un refugio urbano.

Casa
Carla Quevedo transformó un penthouse antiguo en un refugio urbano.

Carla Quevedo transformó un penthouse antiguo en un refugio urbano.

La escalera anticipa las formas orgánicas que esperan arriba, en este monoambiente que tiene todo lo que Carla necesita: un espacio para dormir, un baño central que es el sueño de muchos, un rincón de trabajo que la inspira con sus vistas y un sector de lectura con dos bibliotecas para sus libros que, además, decoró a la perfección. Originalmente, en esta planta estaba la terraza.

Embed

Fuerte conexión con el penthouse que hoy es su casa

El PH no estaba en su mejor estado, pero ese verde natural en medio de la ciudad atrapó de inmediato a la ahora escritora - y streamer-. “Entré y supe que era mi casa -asegura-. Es medio inexplicable, pero lo sentí energéticamente”

En los días en que la cabeza no para, el plan perfecto se resume así: baño de inmersión, mirando el cielo, copa de vino en mano y un libro que la transporta más allá de la realidad. Todo es un win-win.

Embed

Inspirados por el color salmón del PH original, pintaron en una tonalidad similar todo este ambiente.El blanco no me representa porque me considero una persona artísticamente estimulada”, dice Carla para explicar su decisión.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El ácido cítrico no es abrasivo y no daña ningún objeto. Es un adicional de limpieza para distintos objetos esenciales.

4 beneficios del ácido cítrico para la limpieza de casa: cómo se utiliza

Por Redacción
Las piedras aromáticas de sal llevan pocos ingredientes y un proceso sencillo. Para zonas pequeñas como el baño, dejan un aroma constante todo el día.

Dura todo el día: cómo perfumar el baño de casa con piedras aromáticas hechas en casa

Por Lucas Vasquez
El potus no se ubica en cualquier zona de casa por un simple elemento decorativo, sino que actúa constantemente en el lugar ideal.

No es decoración: dónde ubicar el potus en casa para que actúe como escudo de fortaleza, según el Feng Shui

Por Lucas Vasquez
Es una idea práctica, simple y entretenida que recicla elementos olvidados en casa.

Con retazos de goma eva olvidados en casa, podés crear el juego de moda más divertido para la pileta

Por Redacción