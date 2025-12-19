Así fue la brutal golpiza que recibió Justin Bieber frente a pareja Hailey Bieber y que se viralizó

Un video muestra a Justin Bieber en una violenta pelea, donde es golpeado por un hombre mientras su esposa, Hailey, observa la escena antes de huir del lugar.

El tenso momento fue captado en video y rápidamente se viralizó, mostrando a Justin Bieber siendo agredido frente a su esposa, Hailey Bieber.

En las últimas horas, un video que muestra una brutal pelea de Justin Bieber se ha hecho viral en las redes sociales, sorprendiendo a sus seguidores. En las imágenes, publicadas por TMZ y compartidas ampliamente, se ve al cantante discutiendo acaloradamente con un hombre, lo que rápidamente se transforma en un violento altercado físico.

En cuestión de segundos, el hombre le propina un golpe directo en el rostro y lo empuja con fuerza, provocando que Bieber caiga al suelo. La escena, que ocurrió hace algún tiempo, se ha viralizado y está siendo ampliamente comentada.

Embed ¡Polémica con Justin Bieber!



En video se ve al cantante involucrado en una fuerte confrontación durante la madrugada de este miércoles 17 de diciembre.



Las imágenes muestran al cantante canadiense discutiendo con otro hombre, situación que rápidamente se salió de control y… pic.twitter.com/hLsyfjpcbO — Diario Cambio (@Diario_Cambio) December 18, 2025 El tenso momento fue presenciado por la esposa de Bieber, Hailey Bieber, quien aparece en las imágenes cerca de la pelea. Tras el inicio de la agresión, Hailey se aleja rápidamente, visiblemente afectada por lo sucedido.