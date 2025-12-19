Así fue la brutal golpiza que recibió Justin Bieber frente a pareja Hailey Bieber y que se viralizó

En las últimas horas, un video que muestra una brutal pelea de Justin Bieber se ha hecho viral en las redes sociales, sorprendiendo a sus seguidores. En las imágenes, publicadas por TMZ y compartidas ampliamente, se ve al cantante discutiendo acaloradamente con un hombre, lo que rápidamente se transforma en un violento altercado físico.
En cuestión de segundos, el hombre le propina un golpe directo en el rostro y lo empuja con fuerza, provocando que Bieber caiga al suelo. La escena, que ocurrió hace algún tiempo, se ha viralizado y está siendo ampliamente comentada.
El tenso momento fue presenciado por la esposa de Bieber, Hailey Bieber, quien aparece en las imágenes cerca de la pelea. Tras el inicio de la agresión, Hailey se aleja rápidamente, visiblemente afectada por lo sucedido.
El video se ha vuelto un tema de conversación en redes sociales, y figuras como el periodista argentino Javier Ceriani han sido los encargados de difundirlo aún más. A pesar de la violencia del momento, no se han revelado mayores detalles sobre las razones detrás de la discusión ni si se tomaron acciones legales tras el incidente.