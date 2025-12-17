Con 4 capítulos muy fuertes: la serie basada en un drama real que es furor en Netflix

La producción sigue a una adolescente francesa no vidente que intenta sobrevivir a la Gestapo en la Segunda Guerra Mundial.

El nuevo drama, basado en una historia real, de cuatro capítulos de Netflix.

Se trata de “La luz que no puedes ver”, una producción que sigue el recorrido de una adolescente francesa ciega y su padre mientras intentan sobrevivir a la ocupación nazi. La ficción, inspirada en la novela homónima, se convirtió rápidamente en un fenómeno global tras su reciente estreno en la plataforma.

"La luz que no puedes ver" es una historia real sobre la Segunda Guerra Mundial La historia se centra en Marie-Laure y Daniel LeBlanc, quienes deben huir de París para evitar que un valioso diamante caiga en manos equivocadas. Su destino los lleva a refugiarse en Saint-Malo, donde la amenaza se intensifica con la persecución de un oficial de la Gestapo. En medio del conflicto, sus caminos se cruzan con los de Werner, un joven soldado alemán cuya presencia resulta clave para el desarrollo del relato.

Embed - La luz que no puedes ver | Tráiler oficial | Netflix Con capítulos de aproximadamente una hora y recomendada para mayores de 16 años, la miniserie construye un clima de tensión sostenida que combina drama histórico y emociones personales. Uno de sus rasgos distintivos es la elección de una actriz no vidente como protagonista, una decisión que refuerza la autenticidad y sensibilidad de la narración.

El elenco está encabezado por Aria Mia Loberti como Marie-Laure LeBlanc, acompañada por Mark Ruffalo en el rol de su padre, Louis Hofmann como Werner Pfennig, Hugh Laurie, Lars Eidinger y Marion Bailey.