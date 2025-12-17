17 de diciembre de 2025 - 10:51

Con 4 capítulos muy fuertes: la serie basada en un drama real que es furor en Netflix

La producción sigue a una adolescente francesa no vidente que intenta sobrevivir a la Gestapo en la Segunda Guerra Mundial.

El nuevo drama, basado en una historia real, de cuatro capítulos de Netflix.

El nuevo drama, basado en una historia real, de cuatro capítulos de Netflix.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El nuevo K-Drama romántico que está en Netflix.

Con 14 capítulos: el imperdible K-Drama romántico que está entre lo más visto de Netflix

Por Redacción Espectáculos
Este Thriller brasilero llegó a Netflix hace poco y se ha vuelto de los más vistos.

La minisierie de Netflix con solo 8 episodios que es imperdible por su constante drama

Por Agustín Zamora

Se trata de “La luz que no puedes ver”, una producción que sigue el recorrido de una adolescente francesa ciega y su padre mientras intentan sobrevivir a la ocupación nazi. La ficción, inspirada en la novela homónima, se convirtió rápidamente en un fenómeno global tras su reciente estreno en la plataforma.

"La luz que no puedes ver" es una historia real sobre la Segunda Guerra Mundial

La historia se centra en Marie-Laure y Daniel LeBlanc, quienes deben huir de París para evitar que un valioso diamante caiga en manos equivocadas. Su destino los lleva a refugiarse en Saint-Malo, donde la amenaza se intensifica con la persecución de un oficial de la Gestapo. En medio del conflicto, sus caminos se cruzan con los de Werner, un joven soldado alemán cuya presencia resulta clave para el desarrollo del relato.

Embed - La luz que no puedes ver | Tráiler oficial | Netflix

Con capítulos de aproximadamente una hora y recomendada para mayores de 16 años, la miniserie construye un clima de tensión sostenida que combina drama histórico y emociones personales. Uno de sus rasgos distintivos es la elección de una actriz no vidente como protagonista, una decisión que refuerza la autenticidad y sensibilidad de la narración.

Mark Ruffalo en el rol de su padre.
Mark Ruffalo en el rol de su padre.

Mark Ruffalo en el rol de su padre.

El elenco está encabezado por Aria Mia Loberti como Marie-Laure LeBlanc, acompañada por Mark Ruffalo en el rol de su padre, Louis Hofmann como Werner Pfennig, Hugh Laurie, Lars Eidinger y Marion Bailey.

Gracias a su cuidada producción, su origen literario y su mirada humana sobre la guerra, "La luz que no puedes ver" se posiciona como una de las propuestas más impactantes del momento en Netflix.

