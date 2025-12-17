Por qué internaron a Zaira Nara y cuál es su estado de salud: "Estuve sintiéndome muy mal"

La modelo compartió en sus redes que atravesó un momento delicado de salud que la obligó a tener que quedarse internada en observación.

Zaira Nara atravesó un inesperado problema de salud que la obligó a permanecer internada durante las últimas horas, en medio de una intensa agenda laboral y mientras su imagen aparecía en la pantalla de MasterChef Celebrity. La propia modelo fue quien decidió contar lo ocurrido y llevar tranquilidad a sus seguidores.

El episodio se produjo tras un breve viaje a Europa. A su regreso, Zaira compartió una imagen desde una cama de sanatorio y resumió la situación con una frase escueta: “La vida misma”. Con el correr de las horas, brindó mayores precisiones sobre lo que atravesó.

“No sé si fue algo que comí o algún virus, pero viajé a Europa por cuatro días y tres estuve sintiéndome muy mal”, explicó, al relatar el malestar que se extendió durante casi toda su estadía fuera del país.

Zaira Nara estuvo internada por una gastroenteritis aguda A pesar de la internación, la modelo no dejó de cumplir con sus compromisos profesionales en la medida de lo posible. Desde el hospital, siguió atentamente su participación en el reality gastronómico de Telefe, donde apareció en reemplazo de su hermana Wanda Nara por un tramo del programa.

La escena no pasó inadvertida para el público, que desconocía el delicado momento personal que atravesaba. Con el paso de las horas y ya de regreso en Buenos Aires, Zaira llevó alivio a quienes se preocuparon por su estado.