Por qué internaron a Zaira Nara y cuál es su estado de salud: "Estuve sintiéndome muy mal"

El episodio se produjo tras un breve viaje a Europa. A su regreso, Zaira compartió una imagen desde una cama de sanatorio y resumió la situación con una frase escueta: “La vida misma”. Con el correr de las horas, brindó mayores precisiones sobre lo que atravesó.
“No sé si fue algo que comí o algún virus, pero viajé a Europa por cuatro días y tres estuve sintiéndome muy mal”, explicó, al relatar el malestar que se extendió durante casi toda su estadía fuera del país.
Zaira Nara estuvo internada por una gastroenteritis aguda
A pesar de la internación, la modelo no dejó de cumplir con sus compromisos profesionales en la medida de lo posible. Desde el hospital, siguió atentamente su participación en el reality gastronómico de Telefe, donde apareció en reemplazo de su hermana Wanda Narapor un tramo del programa.
La escena no pasó inadvertida para el público, que desconocía el delicado momento personal que atravesaba. Con el paso de las horas y ya de regreso en Buenos Aires, Zaira llevó alivio a quienes se preocuparon por su estado.
“Por suerte hoy ya en Buenos Aires me dejaron tranquila y sin dolor. A veces el cuerpo pide parar un poquito. Gracias”, escribió, con un mensaje de tono reflexivo y agradecido. Más tarde, confirmó el diagnóstico médico que motivó la internación: “Para terminar diciembre, gastroenteritis aguda”.
Según relató, la rápida intervención del equipo médico resultó clave para estabilizarla y permitirle regresar a su casa sin complicaciones. En ese sentido, destacó la atención recibida y evitó dramatizar la situación, aunque dejó en claro que el malestar fue intenso y la obligó a frenar de manera abrupta.