Un nuevo romance: quién es el famoso empresario europeo que estaría en pareja con Zaira Nara

Gustavo Méndez sorprendió al revelar en vivo la identidad del nuevo romance de Zaira Nara durante una emisión de La Posta del Espectáculo por la TV Pública. La información apareció después de semanas marcadas por rumores de reconciliación con Jakob Von Plessen, padre de sus hijos, y versiones de un vínculo con Bauletti.

Zaira Nara (3) La nueva pareja de Zaira Nara El anuncio llegó acompañado de un relato que fue sumando nombres y conexiones. “Una trama polémica que involucra a Zaira Nara, Facundo Pieres, Martín Pepa, Carolina Pampita Ardohain”, deslizó Méndez antes de avanzar con la información central. Luego fue directo al punto y afirmó: “Zaira Nara está en pareja con Robert Strom”.

Acto seguido explicó quién es el hombre que hoy ocupa ese lugar: “Es el nuevo novio de Zaira Nara: heredero archirecontra millonario, magnate europeo, nacido en Francia. Viven en castillos, son amigos de la realeza de Charlotte de Mónaco, el abuelo fue mega amigo de Juan Carlos I de España”.

Méndez amplió el perfil familiar y económico del entorno de Strom con una comparación contundente. “El abuelo, Robert Zellinberg de Balkany, fue creador de centros comerciales en Europa, en Madrid, Francia, España, Bélgica, Alemania. Empezó a invertir en inmobiliaria. La fortuna es tal que, al lado de este muchacho, Jakob Von Plessen —el padre de los hijos de Zaira— es pobre. Es pobre. Y eso no es fácil de decir en este círculo”, remarcó, marcando el contraste entre el pasado sentimental de la modelo y su presente.

Los lazos del empresario con la Argentina El periodista también explicó cómo se cruzan los lazos del polo y la elite argentina dentro de esta historia. "Facundo Pieres es muy amigo de Clemente Zavaleta, el hijo de una de las Trillizas de Oro, María Emilia. Clemente está casado, justamente, con la hermana de Robert Strom", detalló. En ese mismo tramo despejó versiones sobre vínculos anteriores y fue tajante: "Zaira no quiere saber nada con Facundo Pieres. Y él —que quería volver, le mandaba mensajes y llamados a Zaira— quedó dolido porque lo dejó".