"It: bienvenidos a Derry": el dato aterrador sobre Pennywise y qué se sabe de la 2° temporada

Con la confirmación de la continuación de Bill Skarsgård como el payaso maldito, la nueva entrega de la serie basada en la obra de Stephen King es un hecho.

La primera entrega de "It: Bienvenidos a Derry" llegó a su fin en HBO Max y dejó en claro que la historia recién empieza y que se viene una segunda temporada. Lejos de funcionar como un simple complemento de las películas, la serie se consolida como una pieza central del universo de Stephen King y revela un dato aterrador sobre Pennywise.

El último episodio confirma que la propuesta no avanzará en el tiempo, sino que hará exactamente lo contrario. La serie construye su relato a partir de ciclos que retroceden décadas, una decisión narrativa clave para explicar el origen de “Eso” y su vínculo con los hechos más violentos de la ciudad.

La verdad sobre el origen de Pennywise Uno de los datos más relevantes del final es la revelación sobre Pennywise y su identidad. La serie muestra cómo la entidad posee al feriante Bob Gray, nuevamente interpretado por Bill Skarsgård, y sitúa su primer despertar en 1908.

El episodio final también confirma que Pennywise no está atado al tiempo humano. Su naturaleza le permite estar presente en todos los tiempos, para él no existe hoy, mañana ni futuro; sino que todo es lo mismo. Esto explica la estructura de la serie y anticipa cómo se desarrollarán las próximas temporadas.

En lugar de continuar hacia adelante, cada nuevo ciclo retrocederá 27 años, profundizando en distintos momentos trágicos de la historia de Derry.