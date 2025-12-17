"It: bienvenidos a Derry": el dato aterrador sobre Pennywise y qué se sabe de la 2° temporada

El último episodio confirma que la propuesta no avanzará en el tiempo, sino que hará exactamente lo contrario. La serie construye su relato a partir de ciclos que retroceden décadas, una decisión narrativa clave para explicar el origen de “Eso” y su vínculo con los hechos más violentos de la ciudad.
Uno de los datos más relevantes del final es la revelación sobre Pennywise y su identidad. La serie muestra cómo la entidad posee al feriante Bob Gray, nuevamente interpretado por Bill Skarsgård, y sitúa su primer despertar en 1908.
El episodio final también confirma que Pennywise no está atado al tiempo humano. Su naturaleza le permite estar presente en todos los tiempos, para él no existe hoy, mañana ni futuro; sino que todo es lo mismo. Esto explica la estructura de la serie y anticipa cómo se desarrollarán las próximas temporadas.
En lugar de continuar hacia adelante, cada nuevo ciclo retrocederá 27 años, profundizando en distintos momentos trágicos de la historia de Derry.
En ese sentido, la segunda temporada ya tiene un eje temporal definido: se situará en 1935, en plena Gran Depresión. La trama se centrará en la masacre de la Banda Bradley, uno de los episodios más sangrientos del pueblo, donde la influencia de Pennywise habría sido determinante. La Casa Neibolt volverá a ganar protagonismo como uno de los espacios más cargados de maldad.
Aunque el cierre de la primera temporada aportó respuestas importantes, también dejó abiertas varias incógnitas. La relación entre Bob Gray y Pennywise, las formas previas que pudo haber adoptado la entidad y el rol futuro de personajes como Ingrid Kersh y Hank Grogan aparecen como piezas clave para el desarrollo del relato.
Recrear una nueva etapa histórica implicará un desafío de producción, con una ambientación minuciosa y un elenco renovado. Sin embargo, hay una certeza que tranquiliza a los fanáticos: Bill Skarsgård regresará como Pennywise, un rol que ya es inseparable de su figura.
Por ahora, la segunda temporada de "It: bienvenidos a Derry" no tiene fecha oficial de estreno, aunque se estima que podría llegar entre 2027 y 2028. Hasta entonces, Derry vuelve a quedar en silencio, con la certeza de que el mal no desaparece: solo duerme, esperando el momento de regresar.