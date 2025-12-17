17 de diciembre de 2025 - 16:06

La banda mendocina Wannabe cierra el año con un show en 23 Ríos

La banda, compuesta por cuatro mujeres, ya se posiciona como uno de los cuadros más prometedores del rock mendocino.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La escena musical mendocina no se detiene y encuentra en los bares un espacio clave para el crecimiento de nuevas propuestas. En ese mapa en expansión, Wannabe aparece como una de las bandas emergentes que ya empieza a marcar identidad propia: rock como columna vertebral, una fuerte mirada femenina y un pulso claramente local.

Este jueves 18 de diciembre, desde las 22, el grupo se presentará en 23 Ríos Craftbeer, en Luján de Cuyo, en una noche que promete energía, canciones propias y cercanía con el público. Las entradas tienen un valor general de $6.000

Sobre la banda y el show

Wannabe está integrada por Sofía “Soso” Thierry, en guitarra y coros; Abril Cannata, en guitarra y voz principal; Amparo Fernández, en batería; y Sofía Denis, en bajo. La banda nació casi de manera accidental, impulsada por las ganas compartidas de tocar y perseguir un sueño común, pero con un rasgo que las une desde el primer día: todas son autodidactas. Esa forma de aprender, de probar y de equivocarse juntas terminó moldeando un sonido propio que hoy empieza a llamar la atención dentro del circuito local.

Las historias personales de cada integrante revelan vínculos distintos pero complementarios con la música. Algunas comenzaron con la guitarra criolla y luego sumaron clases de canto; otras se acercaron a los instrumentos por influencia familiar, como un tío baterista que despertó la curiosidad por la percusión.

Más allá del rock como lenguaje común, hay una pasión que atraviesa a Wannabe de punta a punta: Airbag. La banda funciona como referencia e inspiración directa, no solo desde lo musical sino también desde lo emocional. “Recuerdo que estaba en un momento muy sensible en el plano emocional y fui a un recital de Airbag. Ese día hice un clic. Volví del concierto, agarré ollas, improvisé una batería y, casi jodiendo, me metí en la música. Ahora van a ser dos años tocando”, contó Amparo Fernández en El Editor Mendoza.

La fecha en 23 Ríos Craftbeer se inscribe en ese recorrido de crecimiento sostenido que viene teniendo Wannabe dentro del circuito mendocino. Y sí: es una banda a la que hay que seguir de cerca.

