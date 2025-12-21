Flor Vigna ganó el histórico duelo ante Mica Viciconte y se quedó con la pelea en Párense de Manos III

La histórica rivalidad que nació en el programa de televisión Combate reavivó la tensión entre ambas competidoras. La bailarina se quedó con la pelea luego de tres rounds muy parejos.

La rivalidad que nació años atrás en Combate -programa de televisión- volvió a encenderse este fin de semana, esta vez arriba de un ring. Flor Vigna y Mica Viciconte se enfrentaron en Párense de Manos III y, tras una pelea intensa y muy pareja, fue la bailarina quien se quedó con la victoria ante miles de personas.

El evento organizado por Luquitas Rodríguez y su equipo se llevó a cabo en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde el público acompañó cada momento del cruce que revivió uno de los enfrentamientos más recordados del reality.

Entradas de ambas peleadoras Flor Vigna fue la primera en salir y convirtió su ingreso en un verdadero show, con bailarines, música y un mensaje desafiante que elevó la expectativa en el estadio.

Micrófono en mano, Vigna expresó que la pelea representaba uno de los mayores desafíos de su vida y anticipó un duelo de alto voltaje. Su presentación incluyó una puesta en escena con coreografía y la interpretación de su tema “Apunta y dispara”, lo que generó una fuerte ovación.

Embed "Flor Vigna"



Por su particular entrada para su pelea con Micaela Viciconte en Parense de Manos 3. pic.twitter.com/7VckIM2k49 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) December 20, 2025 Mica Viciconte, en tanto, ingresó acompañada por su familia, todos vestidos con el color verde que la identifica desde sus inicios en Combate. Con música elegida especialmente para la ocasión, su llegada al ring transmitió concentración y determinación, en un clima cargado de tensión.