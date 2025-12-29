Valeria Aquino, la ex del Polaco, inhabilitada para manejar por dejar conducir a su hija de 12 años

Valeria Aquino , ex pareja de El Polaco, quedó en el centro de una fuerte controversia luego de publicar un video en el que se ve a su hija Alma, de 12 años, conduciendo una camioneta por la ruta el pasado 25 de diciembre, situación que generó polémica y que le trajo problemas personales.

Lo que comenzó como un posteo personal terminó por desatar una reacción inmediata y masiva en redes sociales, con críticas que escalaron hasta instancias oficiales .

Las imágenes circularon durante horas y generaron un amplio rechazo entre los usuarios de las redes ya que muchos cuestionaron la decisión de permitir que una menor manejara un vehículo en una vía pública, una acción que contradice de forma directa la normativa vigente.

La polémica se intensificó cuando distintos comentarios señalaron que la niña no tenía colocado el cinturón de seguridad de manera correcta , lo que agravó la situación y elevó el nivel de preocupación.

Aquino acompañó el video con una frase que profundizó el enojo generalizado: “ Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar ”. Para numerosos usuarios, esa expresión funcionó como una justificación inapropiada frente a una conducta considerada peligrosa y evitable. El repudio no se limitó al ámbito digital y derivó en una intervención de los organismos competentes.

Inhabilitaron para conducir a Valeria Aquino, la ex de El Polaco

Ante la difusión pública del material, el área de Seguridad Vial solicitó la inhabilitación de la licencia de conducir de Aquino por haber puesto en riesgo a su hija y a terceros. A partir de esa presentación, el Ministerio de Transporte inició los trámites correspondientes para suspender de manera preventiva su registro, al considerar que se trató de una falta grave.

Embed SOLICITAN INHABILITAR LICENCIA A VALERIA AQUINO, EX DEL POLACO POR DEJAR QUE SU HIJA DE 12 AÑOS MANEJE UN RODADO Y GRABARLA

- El pedido lo hizo la Agencia de Seguridad Vial tras la viralización del video. pic.twitter.com/pGraOp6Bjf — Vía Szeta (@mauroszeta) December 26, 2025

Desde el organismo explicaron que la conducta observada vulneró de forma directa las normas de tránsito. En el comunicado oficial difundido tras el inicio del proceso administrativo, las autoridades fueron contundentes al expresar su postura: “La maniobra, difundida públicamente, constituye una infracción gravísima a la normativa vial vigente, además de una conducta de extrema irresponsabilidad por parte de la persona adulta responsable”.

La situación abrió nuevamente el debate sobre la exposición de menores en redes sociales y el rol de los adultos en el cuidado y la prevención. En este caso, la viralización del video aceleró la reacción institucional y dejó en evidencia que las publicaciones digitales pueden tener consecuencias concretas fuera del ámbito virtual.