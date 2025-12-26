26 de diciembre de 2025 - 17:10

Cuál es la sanción que podría recibir Valeria Aquino tras el polémico video de su hija manejando

La ex de El Polaco es la responsable del hecho porque además filmó y compartió el video donde se observa a su hija de 12 años al volante de un vehículo. La Agencia Nacional de Seguridad Vial ya ha tomado medidas.

Valeria Aquino difundió un video de su hija de 12 años manejando un auto y generó polémica

Según la ANSV, fue la propia Aquino quien registró las imágenes y las compartió en sus plataformas digitales, lo que desencadenó una ola de denuncias ciudadanas.

El polémico video fue publicado originalmente el 25 de diciembre en las historias de Instagram de Aquino. En las imágenes, se observa a la menor sentada frente al volante en un trayecto de tierra mientras su madre filma la escena.

La fundamentación del pedido de la ANSV se basa en la violación de la Ley Nacional de Tránsito, que prohíbe terminantemente que menores de edad operen vehículos. Además, el organismo advirtió que la situación fue agravada por el uso incorrecto del cinturón de seguridad por parte de la niña, incrementando el peligro al que fue expuesta.

Ante la creciente controversia, Valeria Aquino defendió su postura en redes sociales con una frase que intensificó el debate: “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”.

Esta declaración fue interpretada por muchos como una justificación de la infracción, generando opiniones divididas entre quienes ven el acto como una "experiencia controlada" y quienes critican la exposición pública y el riesgo ético y legal de la acción.

Por su parte, El Polaco buscó distanciarse del conflicto en declaraciones recientes. El artista aseguró que no estaba al tanto del incidente, señalando que su hija pasó la Navidad con su madre y que se enteró de la situación a través de los medios.

El episodio ha puesto nuevamente en el centro de la discusión la responsabilidad parental y los límites de la exposición de menores en el entorno digital, donde las acciones de figuras públicas pueden tener un fuerte efecto en la sociedad.

