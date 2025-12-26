26 de diciembre de 2025 - 12:28

Sergio Lapegüe, furioso por la extensa despedida de Sandra Borghi de El Trece

El periodista no pudo ocultar su molestia al ver cómo fue la despedida de su colega tras al compararla con la propia, meses atrás.

Segio Lapegüe y Sandra Borghi
El emotivo adiós de Borghi en Mediodía Noticias alcanzó un promedio de 3,8 puntos de rating y se extendió durante varios minutos, con palabras de agradecimiento, recuerdos y gestos institucionales que no pasaron inadvertidos.

Sergio Lapegüe, molesto por el tiempo que tuvo Sandra Borghi para despedirse de El Trece

La controversia se instaló cuando Marina Calabró, en su columna de espectáculos dentro de Lape Social Club, le consultó a Lapegüe por el trato que recibió al dejar TN tras 35 años de carrera.

La periodista profundizó la comparación al mencionar que Borghi recibió una carta de despedida firmada por el gerente del canal, Ricardo Ravanelli, que fue leída al aire. En ese mensaje se destacaron los 25 años de trayectoria de la periodista, su crecimiento profesional y su rol como referente del periodismo en la calle.

“Hoy somos testigos del cierre de un ciclo en la vida profesional de Sandra. Fueron nada más y nada menos que 25 años de una intensidad y un vértigo propios de la Argentina en la que vivimos y de la época que nos toca atravesar”, leyó Calabró, antes de continuar con el extenso reconocimiento institucional.

El texto subrayó que Borghi construyó su identidad periodística a partir de la pasión por contar historias y la curiosidad constante en las coberturas en exteriores, cualidades que la llevaron luego a la conducción de distintos programas. “Fue un cuarto de siglos transformados, gracias por haber defendido la camiseta con tanta pasión y lo mejor para todo lo que viene”, concluyó la carta.

Sergio Lapegüe no tuvo reconocimiento institucional como Borghi

Calabró también midió el tiempo exacto que Borghi tuvo para despedirse de la audiencia: siete minutos y cuarenta segundos en pantalla. En contraste, recordó que Beto Casella cerró su etapa en Canal 9 con apenas 25 segundos al aire.

La pregunta directa llegó enseguida. “¿Te hicieron carta o mail de despedida?”, le consultó la periodista a Lapegüe. El conductor negó haber recibido una y reconoció que no contó con el mismo espacio para hablar frente a cámara.

Su respuesta fue tajante y dejó en evidencia el fastidio acumulado. “34 años. No me despidieron todavía, me dieron la oportunidad de hablar dos minutos”, sentenció, en una frase que sintetizó la incomodidad y reavivó el debate sobre los criterios del canal a la hora de cerrar ciclos históricos.

