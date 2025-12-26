26 de diciembre de 2025 - 11:48

Escalar una torre sin arnés: la histórica hazaña que Netflix transmitirá en vivo

Un ganador del Óscar subirá a uno de los rascacielos más altos del mundo sin ningún tipo de protección. Horario para ver desde Argentina.

La gran hazaña de un ganador del Oscar que transmitirá Netflix.

La gran hazaña de un ganador del Oscar que transmitirá Netflix.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Llega el último capítulo de Stranger Things 5 a Netflix.

Qué día y a qué hora se estrena el final de Stranger Things 5 en Netflix Argentina

Por Redacción Espectáculos
Estas producciones llegan a Netflix durante enero del 2026.

El 2026 llega con todo: Netflix renueva su catálogo con series y peliculas para todos los gustos

Por Alejo Zanabria

La particularidad es que lo hará sin arnés ni cuerdas, en modalidad free solo, el estilo que convirtió al atleta en una leyenda.

Alex-Honnold_21.jpg
La gran hazaña del ganador del Oscar, Alez Honnold, que transmitirá Netflix.

La gran hazaña del ganador del Oscar, Alez Honnold, que transmitirá Netflix.

Honnold alcanzó reconocimiento mundial en 2018 gracias al documental “Free Solo”, que retrató una de las proezas más impactantes de la historia del alpinismo: la escalada sin protección del acantilado El Capitán, en el Parque Nacional Yosemite, con más de 2.300 metros de desnivel.

La película, dirigida por Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, ganó el Oscar a Mejor Documental en 2019 y consolidó su figura a nivel global.

Una escalada histórica y en tiempo real por Netflix para todo el mundo

Casi seis años después de aquel logro, Honnold se prepara para un nuevo desafío sin precedentes: convertirse en la primera persona en escalar el Taipei 101 en estilo free solo. El edificio fue el más alto del mundo entre 2004 y 2010, antes de ser superado por la Torre Willis de Chicago y el Burj Khalifa en Dubái.

Embed - Free Solo (Tráiler) | En Marzo por National Geographic

Honnold se refirió al reto en redes sociales: “escalaré el Taipei 101. Es un objetivo que tenía desde hace mucho tiempo y será la escalada urbana más ambiciosa que he intentado.Es una torre de casi 520 metros. Y lo haré en directo en Netflix”.

Qué día y a qué hora se podrá ver por Netflix

La transmisión en vivo será el 23 de enero, a las 22 horas de Argentina, y Netflix apuesta a combinar deporte extremo, adrenalina y espectáculo global.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La nueva miniserie de Netflix que rompe todas las reglas.

Inmoral serie de Netflix con 10 capítulos: un hombre que se enamora de madre e hija y hay una tercera en discordia

Por Redacción Espectáculos
Will Byers en Stranger Things 5

A qué hora se estrena el Volumen 2 de Stranger Things 5 en Netflix Argentina

Por Redacción Espectáculos
netflix anuncio cuando llegara la segunda parte de la serie de cien anos de soledad

Netflix anunció cuándo llegará la segunda parte de la serie de "Cien años de soledad"

Por Redacción Espectáculos
Muy fuerte: la película india con uno de los peores delitos está entre lo más visto en Netflix

Muy fuerte: la película india con uno de los peores delitos está entre lo más visto en Netflix

Por Redacción Espectáculos