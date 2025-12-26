Escalar una torre sin arnés: la histórica hazaña que Netflix transmitirá en vivo

Un ganador del Óscar subirá a uno de los rascacielos más altos del mundo sin ningún tipo de protección. Horario para ver desde Argentina.

La gran hazaña de un ganador del Oscar que transmitirá Netflix.

Netflix comenzará el 2026 con un evento inédito que promete mantener al público al borde del asiento. Es que la plataforma emitirá en vivo el ascenso del escalador profesional Alex Honnold al Taipei 101, uno de los rascacielos más altos del mundo, con más de 500 metros de altura, ubicado en la capital de Taiwán.

La particularidad es que lo hará sin arnés ni cuerdas, en modalidad free solo, el estilo que convirtió al atleta en una leyenda.

Alex-Honnold_21.jpg La gran hazaña del ganador del Oscar, Alez Honnold, que transmitirá Netflix. gentileza Honnold alcanzó reconocimiento mundial en 2018 gracias al documental “Free Solo”, que retrató una de las proezas más impactantes de la historia del alpinismo: la escalada sin protección del acantilado El Capitán, en el Parque Nacional Yosemite, con más de 2.300 metros de desnivel.

La película, dirigida por Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, ganó el Oscar a Mejor Documental en 2019 y consolidó su figura a nivel global.

Una escalada histórica y en tiempo real por Netflix para todo el mundo Casi seis años después de aquel logro, Honnold se prepara para un nuevo desafío sin precedentes: convertirse en la primera persona en escalar el Taipei 101 en estilo free solo. El edificio fue el más alto del mundo entre 2004 y 2010, antes de ser superado por la Torre Willis de Chicago y el Burj Khalifa en Dubái.

Embed - Free Solo (Tráiler) | En Marzo por National Geographic Honnold se refirió al reto en redes sociales: “escalaré el Taipei 101. Es un objetivo que tenía desde hace mucho tiempo y será la escalada urbana más ambiciosa que he intentado.Es una torre de casi 520 metros. Y lo haré en directo en Netflix”. Qué día y a qué hora se podrá ver por Netflix La transmisión en vivo será el 23 de enero, a las 22 horas de Argentina, y Netflix apuesta a combinar deporte extremo, adrenalina y espectáculo global.