Muy fuerte: la película india con uno de los peores delitos está entre lo más visto en Netflix

Con una duración aproximada de 138 minutos, una relación violenta escaló rápidamente en el ranking de lo más visto.

Se trata de “Una relación intensa”, "The girlfriend" en inglés, es una película que sigue la vida de una joven universitaria cuyo mundo comienza a desmoronarse cuando inicia un vínculo afectivo marcado por la manipulación, los celos y la violencia psicológica, que luego escala a situaciones físicas extremas. La narrativa pone el foco en cómo estos comportamientos se normalizan y en la dificultad de romper el círculo de abuso.

Una historia incómoda sobre violencia de género

La sinopsis oficial describe cómo la protagonista, inicialmente motivada por la atracción y la expectativa romántica, ve cómo la dinámica de pareja se transforma en una experiencia agobiante y emocionalmente dañina, un enfoque que ha resonado entre los espectadores que buscan relatos que exploren vínculos complicados.

Lo que al principio parece una dinámica de seducción y cuidado mutuo termina convirtiéndose en una relación asfixiante. El guion expone con precisión los engranajes que sostienen estos vínculos: la falsa sensación de protección, el elogio que rápidamente se transforma en reproche y la creencia de que quien “cuida” también tiene derecho a controlar.

La protagonista ordena el espacio de su pareja, pide perdón por errores inexistentes y reproduce palabras que no le pertenecen. Ese acatamiento casi mecánico deja al descubierto una forma de educación afectiva atravesada por la culpa y el temor constante a ser rechazada.

El posicionamiento político de la película se construye desde la observación detallada de lo cotidiano. No hay proclamas ni discursos explícitos, sino acciones mínimas que dejan al descubierto una lógica de poder.

