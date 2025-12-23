Con una duración aproximada de 138 minutos, una relación violenta escaló rápidamente en el ranking de lo más visto.

Muy fuerte: la película india con uno de los peores delitos está entre lo más visto en Netflix

El cine indio volvió a captar la atención global con una producción cruda y provocadora que se metió entre los contenidos más reproducidos de Netflix. Con una historia incómoda, intensa y atravesada por relaciones tóxicas, la película, que dura aproximadamente 138 minutos, expone sin concesiones las distintas formas de violencia de género.

Se trata de “Una relación intensa”, "The girlfriend" en inglés, es una película que sigue la vida de una joven universitaria cuyo mundo comienza a desmoronarse cuando inicia un vínculo afectivo marcado por la manipulación, los celos y la violencia psicológica, que luego escala a situaciones físicas extremas. La narrativa pone el foco en cómo estos comportamientos se normalizan y en la dificultad de romper el círculo de abuso.

La nueva película de Netflix sobre violencia de género. La nueva película de Netflix sobre violencia de género. gentileza Una historia incómoda sobre violencia de género La sinopsis oficial describe cómo la protagonista, inicialmente motivada por la atracción y la expectativa romántica, ve cómo la dinámica de pareja se transforma en una experiencia agobiante y emocionalmente dañina, un enfoque que ha resonado entre los espectadores que buscan relatos que exploren vínculos complicados.

Lo que al principio parece una dinámica de seducción y cuidado mutuo termina convirtiéndose en una relación asfixiante. El guion expone con precisión los engranajes que sostienen estos vínculos: la falsa sensación de protección, el elogio que rápidamente se transforma en reproche y la creencia de que quien “cuida” también tiene derecho a controlar.

Embed - The Girlfriend | Official Trailer | Rashmika Mandanna, Dheekshith Shetty | Netflix India India"> La protagonista ordena el espacio de su pareja, pide perdón por errores inexistentes y reproduce palabras que no le pertenecen. Ese acatamiento casi mecánico deja al descubierto una forma de educación afectiva atravesada por la culpa y el temor constante a ser rechazada.