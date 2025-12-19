"Emily in Paris" llegó la 5 temporada con malas críticas: ¿es el final de la serie de Netflix?

El emotivo mensaje de Christian Petersen a su esposa: la conoció en "El gran premio de la cocina"

En estos diez nuevos episodios, el personaje de Emily Cooper (Lily Collins) atraviesa uno de los momentos más complejos desde que llegó a Europa. Lejos de limitarse a París, la trama se expande hacia Roma, donde la ejecutiva de marketing enfrenta desafíos laborales cada vez más exigentes mientras intenta ordenar su vida sentimental.

En esta continuación, el vínculo de Lily con Marcello Muratori (Eugenio Franceschini) parece prometedor, pero la combinación entre trabajo y amor vuelve a demostrar que, para Emily, nada es simple. La trama gira casi por completo a Roma con nuevos escenarios y vestuarios para adaptarse a la era italiana.

En paralelo, la historia de Mindy (Ashley Park) suma tensión emocional. Su acercamiento con Alfie (Lucien Laviscount) durante su estadía en Roma reaviva sentimientos que parecían enterrados, aunque al regresar a París todo se complica. La reaparición de Nicolas, arrepentido y distanciado de su familia, empuja a Mindy a darle una nueva oportunidad, aun cuando sus emociones siguen divididas.

Embed - Emily en París | Tráiler oficial de la temporada 5 | Netflix

En redes sociales, los fanáticos de la serie cuestionaron la elección de vestuario de la protagonista que si bien reforzó los estereotipos franceses en sus primeras temporadas, era un error que esperaban estuviera corregido para su traslado a Italia. Spoiler: esto no sucedió y los looks pasaron a ser un cliché pero de otro país europeo.

“Cada temporada nos introducen a un nuevo interés amoroso que es mejor que Gabriel, pero los escritores se esfuerzan por mantenerlo a flote” y “hay escenas que se pasan en cringe”, fueron algunas de las críticas en X, ex Twitter.

¿Habrá sexta temporada de "Emily in Paris"?

El final de la quinta temporada deja varias piezas en movimiento. Con tantos frentes abiertos, romances inconclusos, conflictos económicos y nuevas ambiciones profesionales, la serie cierra la temporada sin dar respuestas definitivas. Esto alimenta las expectativas sobre una sexta temporada de “Emily in Paris”, aunque hasta el momento Netflix no confirmó oficialmente la renovación.

Sin embargo, hay señales que invitan al optimismo. El creador de la serie, Darren Star, ya expresó en otras ocasiones su intención de continuar la historia mientras la plataforma lo desee. Además, el final deja claro que aún queda mucho por explorar en el universo de Emily y su círculo.