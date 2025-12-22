El thriller psicológico coreano de 12 episodios que está como lo más visto de Netflix

Las series surcoreanas volvieron a marcar tendencia en Netflix y, esta vez, lo hacen con un intenso thriller de gran factor psicológico que se convirtió en uno de los contenidos más vistos de la plataforma. Con una historia atravesada por la intriga judicial, la culpa y las decisiones extremas, la producción mantiene la tensión a lo largo de sus doce episodios.

Se trata de “El precio de una confesión”, la serie surcoreana que rápidamente escaló en el ranking de la plataforma con más de 5 millones de reproducciones. Dirigida por Lee Jung-hyo, combina suspenso, drama psicológico y dilemas morales. El guion, que está a cargo de Kwon Jong-kwan, explora las zonas grises del sistema judicial y los límites éticos de quienes buscan recuperar su libertad.

De qué trata la serie de Netflix La historia sigue a Ahn Yoon-soo, una profesora de arte cuya vida da un giro brutal cuando es acusada del asesinato de su esposo. A pesar de declararse inocente, todas las pruebas la incriminan y termina condenada a cadena perpetua. Desde la cárcel, inicia una lucha desesperada por limpiar su nombre y demostrar que fue víctima de una condena injusta.

Embed - El precio de una confesión | Tráiler oficial | Netflix En prisión, Yoon-soo conoce a Mo-eun, una reclusa temida y apodada “la bruja” por su capacidad para leer las emociones ajenas. Entre ambas se establece un vínculo perturbador cuando Mo-eun le propone un pacto tan inquietante como peligroso: confesarse culpable de un crimen ajeno a cambio de que Yoon-soo cometa otro en su nombre. A partir de ese acuerdo, la serie despliega un juego psicológico de manipulación, poder y redención que desafía la moral del espectador.