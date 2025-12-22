22 de diciembre de 2025 - 16:10

El thriller psicológico coreano de 12 episodios que está como lo más visto de Netflix

Intriga judicial, dilemas morales y un juego psicológico extremo atraviesan esta serie mantiene la tensión de principio a fin

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Se trata de “El precio de una confesión”, la serie surcoreana que rápidamente escaló en el ranking de la plataforma con más de 5 millones de reproducciones. Dirigida por Lee Jung-hyo, combina suspenso, drama psicológico y dilemas morales. El guion, que está a cargo de Kwon Jong-kwan, explora las zonas grises del sistema judicial y los límites éticos de quienes buscan recuperar su libertad.

De qué trata la serie de Netflix

La historia sigue a Ahn Yoon-soo, una profesora de arte cuya vida da un giro brutal cuando es acusada del asesinato de su esposo. A pesar de declararse inocente, todas las pruebas la incriminan y termina condenada a cadena perpetua. Desde la cárcel, inicia una lucha desesperada por limpiar su nombre y demostrar que fue víctima de una condena injusta.

Embed - El precio de una confesión | Tráiler oficial | Netflix

En prisión, Yoon-soo conoce a Mo-eun, una reclusa temida y apodada “la bruja” por su capacidad para leer las emociones ajenas. Entre ambas se establece un vínculo perturbador cuando Mo-eun le propone un pacto tan inquietante como peligroso: confesarse culpable de un crimen ajeno a cambio de que Yoon-soo cometa otro en su nombre. A partir de ese acuerdo, la serie despliega un juego psicológico de manipulación, poder y redención que desafía la moral del espectador.

Con una atmósfera opresiva y un ritmo sostenido, la trama alterna la tensión propia del thriller con una exploración profunda de la culpa, la conciencia y las consecuencias de cada decisión. “El precio de una confesión” es una coproducción de Studio Dragon y Production H, dos de los estudios más influyentes de Corea del Sur, responsables de éxitos como Crash Landing on You y Hometown Cha-Cha-Cha.

