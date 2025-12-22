"Ni loca...": Evangelina Anderson habló tras la nueva foto junto a Martín Demichelis y sus hijos

Evangelina Anderson salió a aclarar este domingo las versiones que la vinculaban nuevamente con su exmarido, Martín Demichelis , luego de que uno de sus hijos tres hijos publicó en redes una foto familiar, que correspondía al festejo de cumpleaños del exfutbolista .

La modelo y participante de MasterChef Celebrity decidió romper el silencio para desactivar cualquier tipo de especulación luego de que los rumores comenzaron a circular y fue categórica al respecto.

En Infama, el ciclo que conduce Marcela Tauro por América TV, donde Karina Iavícoli contó que se comunicó de manera directa con Anderson para confirmar la información. “Siempre hay que chequear con los protagonistas. Oliver (Quiroz) trajo el dato y yo le escribí a Evangelina para consultarle ”, explicó la panelista antes de leer el mensaje recibido.

La respuesta de la modelo no dejó margen a interpretaciones. “‘¿ Eh? ¿Y eso? Ni loca volvería con Demichelis ”, leyó Iavícoli al aire, en una frase que rápidamente se volvió el centro de la conversación. Anderson también se refirió a la imagen que motivó los rumores y explicó el contexto en el que fue tomada.

“Que estemos separados no significa que no podamos llevarnos bien por nuestros hijos. Tenemos tres ”, aclaró, dejando en claro que el vínculo actual con su ex pareja se sostiene exclusivamente desde el rol de padres.

Qué dijo Evangelina Anderson sobre Ian Lucas

Además, la modelo habló sobre su relación con Ian Lucas, luego de que llamara la atención el hecho de que ambos dejaran de seguirse en redes sociales. Consultada por ese detalle, Anderson le dio una explicación directa a la panelista.

“Le pregunté por qué se habían dejado de seguir y me dijo que fue algo acordado, en tono de broma, para ver si el tema se reactivaba. ‘Ian es lo más’”, relató Iavícoli, quien transmitió el mensaje de la protagonista.

Tras escuchar los audios y leer las respuestas, Marcela Tauro aportó su mirada personal sobre el tema y fue contundente. “Está blanqueando”, lanzó la conductora, al interpretar las palabras de Anderson y el modo en que eligió expresarse públicamente.