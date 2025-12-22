22 de diciembre de 2025 - 13:22

"Ni loca...": Evangelina Anderson habló tras la nueva foto junto a Martín Demichelis y sus hijos

La hija mayor del director técnico y de la modelo subió una foto familiar del festejo de cumpleaños de Demichelis y la participante de Masterchef habló al respecto.

Familia Demichelis- Martín Demichelis y Evangelina Anderson
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

en medio de otro romance, una foto reaviva la reconciliacion entre evangelina anderson y martin demichelis

En medio de "otro romance", una foto reaviva la reconciliación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Por Redacción Espectáculos
La nueva miniserie de Netflix con Helena Bonham Carter.

Con 3 capítulos: la serie de Netflix basada en Agatha Christie que tiene a una estrella del cine de Tim Burton

Por Redacción Espectáculos

La modelo y participante de MasterChef Celebrity decidió romper el silencio para desactivar cualquier tipo de especulación luego de que los rumores comenzaron a circular y fue categórica al respecto.

La tajante decisión de Evangelina Anderson sobre Martín Demichelis

En Infama, el ciclo que conduce Marcela Tauro por América TV, donde Karina Iavícoli contó que se comunicó de manera directa con Anderson para confirmar la información. “Siempre hay que chequear con los protagonistas. Oliver (Quiroz) trajo el dato y yo le escribí a Evangelina para consultarle”, explicó la panelista antes de leer el mensaje recibido.

demichelis

La respuesta de la modelo no dejó margen a interpretaciones. “‘¿Eh? ¿Y eso? Ni loca volvería con Demichelis”, leyó Iavícoli al aire, en una frase que rápidamente se volvió el centro de la conversación. Anderson también se refirió a la imagen que motivó los rumores y explicó el contexto en el que fue tomada.

“Que estemos separados no significa que no podamos llevarnos bien por nuestros hijos. Tenemos tres”, aclaró, dejando en claro que el vínculo actual con su ex pareja se sostiene exclusivamente desde el rol de padres.

Qué dijo Evangelina Anderson sobre Ian Lucas

Además, la modelo habló sobre su relación con Ian Lucas, luego de que llamara la atención el hecho de que ambos dejaran de seguirse en redes sociales. Consultada por ese detalle, Anderson le dio una explicación directa a la panelista.

“Le pregunté por qué se habían dejado de seguir y me dijo que fue algo acordado, en tono de broma, para ver si el tema se reactivaba. ‘Ian es lo más’”, relató Iavícoli, quien transmitió el mensaje de la protagonista.

Tras escuchar los audios y leer las respuestas, Marcela Tauro aportó su mirada personal sobre el tema y fue contundente. “Está blanqueando”, lanzó la conductora, al interpretar las palabras de Anderson y el modo en que eligió expresarse públicamente.

Evangelina Anderson y Ian Lucas
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Anotá estas 5 recomiendaciones de películas navideñas con sello argentino.

¿Sabías que existen? 5 películas navideñas argentinas que son verdaderas joyas ocultas del cine

Por Cristian Reta
dillom en velez: invitados como lali, el saludo del pity alvarez y el corte de flequillos rolingas

Dillom en Vélez: invitados como Lali, el saludo del Pity Álvarez y el corte de flequillos rolingas

Por Redacción Espectáculos
Las críticas al show de Pity Álvarez en Córdoba.

La polémica entrada de El Pity Álvarez en su show en Córdoba: "A J Balvin lo cancelaron por eso"

Por Redacción Espectáculos
Alew Sergi y Juliana Gattas anunciaron su retiro de los escenarios.

Se confirmó qué pasará con Miranda! en 2026 tras la mala noticia: "Mirá dónde terminamos"

Por Redacción Espectáculos