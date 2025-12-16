16 de diciembre de 2025 - 10:05

Manipulación en su máxima expresión: el thriller psicológico erótico que llegó a Netflix

La película gira en torno a dos compañeros de trabajo que se enamoran; sin embargo, la ambición los llevará a competir entre ellos.

El thriller psicológico sobre una pareja ambiciosa que está en Netflix.&nbsp;

El thriller psicológico sobre una pareja ambiciosa que está en Netflix. 

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

La película de amor que la rompe en Netflix.

Critica al dinero en el amor: la nueva película en Netflix que dura apenas 80 minutos y muestra lo más deseado

Por Redacción Espectáculos
La nueva película navideña de Netflix.

Se disfraza para sobrevivir: la nueva película navideña de Netflix sobre una mujer en aprietos

Por Redacción Espectáculos

"Juego limpio" (Fair Play) se presenta con una narrativa tensa y actuaciones destacadas. La película se convirtió rápidamente en una de las más debatidas de la plataforma, luego de su paso por el Festival de Cine de Sundance.

El thriller psicológico sobre una pareja ambiciosa que está en Netflix.
El thriller psicológico sobre una pareja ambiciosa que está en Netflix.

El thriller psicológico sobre una pareja ambiciosa que está en Netflix.

Protagonizada por Phoebe Dynevor, reconocida mundialmente por Bridgerton, y Alden Ehrenreich, conocido por interpretar a Han Solo en la saga Star Wars, la película marca el debut de Chloe Domont como directora de largometrajes.

De qué trata "Juego limpio", el thriller que arrasa en Netflix

La historia sigue a Emily (Dynevor) y Luke (Ehrenreich), dos jóvenes analistas que trabajan en una poderosa firma de inversiones en Nueva York. Puertas adentro mantienen una relación intensa y secreta, sostenida por un frágil equilibrio entre amor, ambición y reglas implícitas. En el trabajo, sin embargo, deben fingir que son simples colegas en un ambiente donde cualquier gesto puede costar caro.

Embed - Ya disponible | Juego limpio | Netflix

Todo cambia cuando se produce un ascenso clave dentro de la empresa. Emily es promovida a un puesto directivo que Luke daba por hecho, y ese giro inesperado quiebra la dinámica de la pareja. Lo que parecía una prueba profesional más se transforma en una espiral de celos, resentimiento y manipulación, donde el amor comienza a confundirse con la competencia y el deseo con el control.

La película expone cómo los cambios de poder pueden erosionar una relación y cómo el ego y la presión laboral impactan en la intimidad.

Con casi dos horas de clima opresivo, diálogos filosos y giros que mantienen el suspenso hasta el final, la ópera prima de Domont ofrece un retrato provocador de las parejas modernas atravesadas por el éxito, la desigualdad y la toxicidad del mundo corporativo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Netflix estrenó una de las últimas películas que hizo Bruce Willis.

Netflix sumó una de las últimas películas que hizo Bruce Willis antes de su enfermedad

Por Redacción Espectáculos
Este Thriller brasilero llegó a Netflix hace poco y se ha vuelto de los más vistos.

La minisierie de Netflix con solo 8 episodios que es imperdible por su constante drama

Por Agustín Zamora
Llega a Dinsye+ el nuevo documental de Taylor Swift.

Cuándo se estrena el documental de Taylor Swift en Disney+: fecha, hora y qué mostrará

Por Redacción Espectáculos
Netflix presentó la precuela de una exitosa película. 

Netflix sumó la precuela de una de las 'películas' mas lacrimógenas, y con más fans, del cine

Por Redacción Espectáculos