Manipulación en su máxima expresión: el thriller psicológico erótico que llegó a Netflix

La película gira en torno a dos compañeros de trabajo que se enamoran; sin embargo, la ambición los llevará a competir entre ellos.

El thriller psicológico sobre una pareja ambiciosa que está en Netflix.

Netflix sumó a su catálogo uno de los títulos más provocadores y comentados. Es un thriller psicológico con alta carga erótica que combina ambición, poder y deseo en el despiadado universo financiero de Wall Street.

"Juego limpio" (Fair Play) se presenta con una narrativa tensa y actuaciones destacadas. La película se convirtió rápidamente en una de las más debatidas de la plataforma, luego de su paso por el Festival de Cine de Sundance.

Protagonizada por Phoebe Dynevor, reconocida mundialmente por Bridgerton, y Alden Ehrenreich, conocido por interpretar a Han Solo en la saga Star Wars, la película marca el debut de Chloe Domont como directora de largometrajes.

De qué trata "Juego limpio", el thriller que arrasa en Netflix La historia sigue a Emily (Dynevor) y Luke (Ehrenreich), dos jóvenes analistas que trabajan en una poderosa firma de inversiones en Nueva York. Puertas adentro mantienen una relación intensa y secreta, sostenida por un frágil equilibrio entre amor, ambición y reglas implícitas. En el trabajo, sin embargo, deben fingir que son simples colegas en un ambiente donde cualquier gesto puede costar caro.

Todo cambia cuando se produce un ascenso clave dentro de la empresa. Emily es promovida a un puesto directivo que Luke daba por hecho, y ese giro inesperado quiebra la dinámica de la pareja. Lo que parecía una prueba profesional más se transforma en una espiral de celos, resentimiento y manipulación, donde el amor comienza a confundirse con la competencia y el deseo con el control.