26 de diciembre de 2025 - 10:58

Inmoral serie de Netflix con 10 capítulos: un hombre que se enamora de madre e hija y hay una tercera en discordia

La producción latinoamericana lleva al extremo el concepto de “poliamor”. En diez episodios, la serie promete engaños, deseo y tensión.

La nueva miniserie de Netflix que rompe todas las reglas.

La nueva miniserie de Netflix que rompe todas las reglas.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Lo mejor de una telenovela latinoamericana pero condensada en 10 capítulos. Eso ofrece la nueva miniserie de Netflix grabada en Colombia. La intensidad y el engaño son el eje de esta producción sobre un hombre que se enamora de tres mujeres, con un condimento extra: ellas están vinculadas entre sí.

Leé además

La nueva miniserie de Netflix con Helena Bonham Carter.

Con 3 capítulos: la serie de Netflix basada en Agatha Christie que tiene a una estrella del cine de Tim Burton

Por Redacción Espectáculos
La nueva miniserie de HBO Max adictiva de seis capítulos.

En apenas 6 capítulos: la nueva serie de HBO Max que impacta con un thriller oscuro

Por Redacción Espectáculos

Una de las propuestas que se volvió tendencia en la plataforma de streaming es “Jugar con fuegouna miniserie marcada por el deseo, los engaños y las relaciones prohibidas. La ficción es una coproducción de Telemundo International Studios y Rede Globo, y se destaca por su cuidada realización y una narrativa que no da respiro. Su impacto fue tal que recibió reconocimientos internacionales, entre ellos premios en los New York Festivals TV & Film Awards.

"Jugar con fuego" la nueva minserie latinoamericana de Netflix.

"Jugar con fuego" la nueva minserie latinoamericana de Netflix.

Gran parte de la serie fue filmada en escenarios naturales del Eje Cafetero, en Colombia, un marco visual que potencia el clima sensual y tenso del relato. Inspirada en una historia original del brasileño George Moura, la miniserie logró posicionarse como una de las favoritas entre quienes buscan ficciones latinoamericanas intensas y de alto voltaje emocional.

De qué se trata "Jugar con fuego", la miniserie colombiana que lidera en Netflix

La historia comienza con la llegada de Fabrizio, un joven mexicano carismático y seductor que desembarca en la región cafetera sin imaginar el impacto que tendrá en la vida de quienes lo rodean. Pronto se ve envuelto en un vínculo sentimental con tres mujeres muy distintas entre sí, pero unidas por relaciones familiares y de amistad: Martina, una mujer poderosa y casada; Camila, su amiga íntima; y Andrea, la hija de Martina.

Embed - Telemundo Presents "Jugar con Fuego" Starring Gaby Espino, Carlos Ponce and More

Mientras para Martina y Camila Fabrizio representa una vía de escape de sus rutinas y frustraciones, para Andrea el vínculo se transforma en un despertar emocional profundo. Lo que comienza como un juego de seducción pronto cruza límites morales y desencadena una espiral de conflictos, traiciones y consecuencias que ponen a todos al borde del abismo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El nuevo drama, basado en una historia real, de cuatro capítulos de Netflix.

Con 4 capítulos muy fuertes: la serie basada en un drama real que es furor en Netflix

Por Redacción Espectáculos
la hija de 12 anos de el polaco manejo un auto en ruta y genero polemica

La hija de 12 años de El Polaco manejó un auto en ruta y generó polémica

Por Redacción Espectáculos
Llega el último capítulo de Stranger Things 5 a Netflix.

Qué día y a qué hora se estrena el final de Stranger Things 5 en Netflix Argentina

Por Redacción Espectáculos
Estas producciones llegan a Netflix durante enero del 2026.

El 2026 llega con todo: Netflix renueva su catálogo con series y peliculas para todos los gustos

Por Alejo Zanabria