Inmoral serie de Netflix con 10 capítulos: un hombre que se enamora de madre e hija y hay una tercera en discordia

La producción latinoamericana lleva al extremo el concepto de “poliamor”. En diez episodios, la serie promete engaños, deseo y tensión.

Lo mejor de una telenovela latinoamericana pero condensada en 10 capítulos. Eso ofrece la nueva miniserie de Netflix grabada en Colombia. La intensidad y el engaño son el eje de esta producción sobre un hombre que se enamora de tres mujeres, con un condimento extra: ellas están vinculadas entre sí.

Una de las propuestas que se volvió tendencia en la plataforma de streaming es “Jugar con fuego” una miniserie marcada por el deseo, los engaños y las relaciones prohibidas. La ficción es una coproducción de Telemundo International Studios y Rede Globo, y se destaca por su cuidada realización y una narrativa que no da respiro. Su impacto fue tal que recibió reconocimientos internacionales, entre ellos premios en los New York Festivals TV & Film Awards.

Gran parte de la serie fue filmada en escenarios naturales del Eje Cafetero, en Colombia, un marco visual que potencia el clima sensual y tenso del relato. Inspirada en una historia original del brasileño George Moura, la miniserie logró posicionarse como una de las favoritas entre quienes buscan ficciones latinoamericanas intensas y de alto voltaje emocional.

De qué se trata "Jugar con fuego", la miniserie colombiana que lidera en Netflix La historia comienza con la llegada de Fabrizio, un joven mexicano carismático y seductor que desembarca en la región cafetera sin imaginar el impacto que tendrá en la vida de quienes lo rodean. Pronto se ve envuelto en un vínculo sentimental con tres mujeres muy distintas entre sí, pero unidas por relaciones familiares y de amistad: Martina, una mujer poderosa y casada; Camila, su amiga íntima; y Andrea, la hija de Martina.

Mientras para Martina y Camila Fabrizio representa una vía de escape de sus rutinas y frustraciones, para Andrea el vínculo se transforma en un despertar emocional profundo. Lo que comienza como un juego de seducción pronto cruza límites morales y desencadena una espiral de conflictos, traiciones y consecuencias que ponen a todos al borde del abismo.