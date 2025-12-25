A qué hora se estrena el Volumen 2 de Stranger Things 5 en Netflix Argentina

Netflix estrena este jueves 25 de diciembre la tanda de tres episodios que integran el Volumen 2 de la quinta temporada de Stranger Things.

Con los primeros cuatro episodios disponibles semanas atrás, la última entrega de la serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer avanza hacia su desenlace.

La última temporada arrancó con Hawkins bajo control militar luego de la apertura definitiva del portal al Upside Down. La ciudad vive en estado de sitio, Eleven es buscada por las autoridades y los protagonistas vuelven a separarse en distintos frentes para intentar frenar la amenaza que se cierne sobre todos.

El cuarto capítulo del Volumen 1, titulado “Hechicero”, marcó un punto de quiebre con una de las escenas de acción más potentes de toda la saga y dejó múltiples interrogantes abiertos, alimentando la ansiedad por los capítulos que vienen desde hoy. El c ambio de Will Byers (Noah Schnapp), foco de lo que vendrá.

Netflix decidió dividir la quinta y última temporada en tres volúmenes , a diferencia de entregas anteriores. En total son ocho episodios:

Volumen 1: cuatro capítulos, disponibles desde el 26 de noviembre

Volumen 2: tres episodios

Episodio final: un capítulo especial de cierre

El Volumen 2 de Stranger Things 5 se estrenará a nivel mundial el jueves 25 de diciembre. En Argentina, el horario de llegada a Netflix será a las 22.

En tanto, el lanzamiento del episodio final será en ese mismo horario, pero una semana después: el miércoles 31 de diciembre.

Netflix presentó el nuevo trailer de Stranger Things, temporada 5, Volumen 2. Stranger Things, temporada 5, Volumen 2. gentileza

Qué revelará Stranger Things 5, Volumen 2

Los hermanos Duffer adelantaron que los episodios del Volumen 2 serán clave para responder algunos de los grandes misterios que la serie arrastra desde su inicio.

Otro punto central será la explicación definitiva de qué es realmente el Upside Down. Ross Duffer confirmó que esta revelación llegará muy temprano en el Volumen 2 y que permitirá entender la relación entre esa dimensión, Dimension X, Vecna y el Mind Flayer. El tráiler ya anticipa enfrentamientos directos contra Demogorgons y un rol cada vez más importante para Will, cuya conexión con el Upside Down sigue profundizándose.

Los hermanos Matt y Ross Duffer. Los hermanos Matt y Ross Duffer. gentileza

Cómo terminó el Volumen 1 de Stranger Things 5

En plena batalla contra un ejército de Demogorgones, Will Byers (Noah Schnapp) encuentra un recurso inesperado para salvar a sus amigos: su vínculo psíquico con Vecna (Jamie Campbell Bower). La trama retoma así una línea que venía latente desde las primeras temporadas, cuando la historia sugería que Will quedó marcado para siempre por su estadía en el Mundo del Revés (Upside Down).

La escena clave aparece cuando Will se aferra a sus recuerdos más luminosos: el Castillo Byers, los juegos de infancia y su amistad con Mike Wheeler (Finn Wolfhard). Desde ese lugar emocional logra responder a las provocaciones de Vecna y destruye a los Demogorgones con un ataque psiónico.

Stranger Things 5 (Netflix) Stranger Things 5 (Netflix)

Es el primer gran quiebre del personaje desde aquel secuestro de la temporada 1 y la manipulación del Azotamentes en la temporada 2, que lo dejaron con secuelas que la serie nunca terminó de explicar hasta ahora.

Pero el giro central del capítulo llega cuando Vecna decide revelarle su verdadero plan. Necesita a 12 chicos que funcionen como “recipientes perfectos”, moldeables y controlables. Entre ellos, Will ocupa un rol decisivo. Vecna admite que el niño fue el primero en el que experimentó, en 1983, y que él le mostró lo que era posible. Por eso pretende usarlo una vez más como espía dentro del grupo.

Will, sin embargo, responde con un estallido de poder que sorprende incluso dentro del universo de la serie.

Will Byers en Stranger Things 5 Will Byers en Stranger Things 5 Netflix

Con los ojos blancos y un gesto que recuerda a Eleven (Millie Bobby Brown), se enfrenta a tres Demogorgones al mismo tiempo y los vence cuando intentaban atacar a Mike, Lucas y Robin en distintos puntos de Hawkins.

El actor Noah Schnapp contó que “originalmente se suponía que sería como unmovimiento de Eleven”, con la palma hacia abajo, pero terminó en “este movimiento de la mano extendida hacia arriba”, como si Will “extrajera los poderes de Vecna”.

Ese detalle visual marca un antes y un después. Will ya no solo enfrenta sus traumas: ahora accede de manera directa al poder de Vecna. Desde el final del episodio 4, la historia incorpora una idea que cambiará el rumbo de la temporada: hay "dos Elevens" con superpoderes. Y el nuevo no teme usar los poderes del enemigo.