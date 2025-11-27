La revelación sobre Will Byers en Stranger Things 5: qué pasó en el final del volumen 1

El primer volumen de "Stranger Things 5" , que ya está disponible en Netflix , llega a su capítulo 4, “The Sorcerer” , con una de las escenas más contundentes de toda la serie . El protagonista del gran cambio es Will Byers (Noah Schnapp).

En plena batalla contra un ejército de Demogorgones, Will Byers (Noah Schnapp) encuentra un recurso inesperado para salvar a sus amigos: su vínculo psíquico con Vecna (Jamie Campbell Bower). La trama retoma así una línea que venía latente desde las primeras temporadas, cuando la historia sugería que Will quedó marcado para siempre por su estadía en el Mundo del Revés (Upside Down).

La escena clave aparece cuando Will se aferra a sus recuerdos más luminosos: el Castillo Byers, los juegos de infancia y su amistad con Mike Wheeler (Finn Wolfhard). Desde ese lugar emocional logra responder a las provocaciones de Vecna y destruye a los Demogorgones con un ataque psiónico .

Es el primer gran quiebre del personaje desde aquel secuestro de la temporada 1 y la manipulación del Azotamentes en la temporada 2, que lo dejaron con secuelas que la serie nunca terminó de explicar hasta ahora.

Will Byers en Stranger Things 5 Will Byers en Stranger Things 5 Netflix

Pero el giro central del capítulo llega cuando Vecna decide revelarle su verdadero plan. Necesita a 12 chicos que funcionen como “recipientes perfectos”, moldeables y controlables. Entre ellos, Will ocupa un rol decisivo. Vecna admite que el niño fue el primero en el que experimentó, en 1983, y que él le mostró lo que era posible. Por eso pretende usarlo una vez más como espía dentro del grupo.

Will Byers en Stranger Things 5 Will Byers en Stranger Things 5 Netflix

Will, sin embargo, responde con un estallido de poder que sorprende incluso dentro del universo de la serie.

Con los ojos blancos y un gesto que recuerda a Eleven (Millie Bobby Brown), se enfrenta a tres Demogorgones al mismo tiempo y los vence cuando intentaban atacar a Mike, Lucas y Robin en distintos puntos de Hawkins.

El actor Noah Schnapp contó que “originalmente se suponía que sería como unmovimiento de Eleven”, con la palma hacia abajo, pero terminó en “este movimiento de la mano extendida hacia arriba”, como si Will “extrajera los poderes de Vecna”.

Ese detalle visual marca un antes y un después. Will ya no solo enfrenta sus traumas: ahora accede de manera directa al poder de Vecna. Desde el final del episodio 4, la historia incorpora una idea que cambiará el rumbo de la temporada: hay "dos Elevens" con superpoderes. Y el nuevo no teme usar los poderes del enemigo.

Will Byers en Stranger Things 5 Will Byers en Stranger Things 5 Netflix

Este giro “cambia las reglas del juego” para todo el grupo. Si esto sucede recién en el capítulo 4, el resto del volumen promete un nivel de tensión mucho más alto.

Cuándo se estrenan los demás episodios de Stranger Things 5

El primer volumen de la quinta temporada de "Stranger Things" ya está disponible en Netflix. El segundo, con tres episodios más, llega el 25 de diciembre y el final definitivo de la serie se estrenará el 31 de diciembre.

En total, son ocho capítulos los que integran la última temporada de la serie. Ya podés ver los cuatro primeros en Netflix.