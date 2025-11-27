27 de noviembre de 2025 - 00:34

Stranger Things colapsó Netflix: usuarios reportaron caídas a nivel mundial

Miles de usuarios reportaron fallas a las 22, justo cuando debía lanzarse el Volumen 1 de la temporada final de Stranger Things. La demanda hizo colapsar los servidores y generó el error NSEZ-503 en varios países.

Stranger Things 5 (Netflix)

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Netflix sufrió una caída mundial el miércoles a la noche, durante el estreno del Volumen 1 de la quinta y última temporada de Stranger Things. La situación generó frustración entre miles de usuarios en Argentina y otros países.

El lanzamiento estaba programado para las 22 del 26 de noviembre, pero minutos antes la plataforma comenzó a mostrar fallas generalizadas. La mayoría de los usuarios se encontró con el error NSEZ-503, acompañado del mensaje “Something went wrong”, que impidió acceder a la serie.

Se cayó Netflix con el estreno de Stranger Things
Se cayó Netflix con el estreno de Stranger Things y mostró un mensaje de error.

Según especialistas, este código aparece cuando los servidores no pueden procesar la cantidad de solicitudes por una sobrecarga temporal. En este caso, la enorme expectativa saturó la infraestructura de Netflix y dejó a buena parte del público sin poder ingresar, al menos durante algunos minutos.

Sitios como Down Detector registraron picos de reportes desde distintos países, con reclamos vinculados no solo a la imposibilidad de reproducir contenido, sino también a bloqueos de inicio de sesión y caídas completas del servicio.

Down Detector recibió reportes de usuarios de Netflix
Down Detector recibió reportes de usuarios de Netflix.

Stranger Things: estreno en tres volúmenes

La temporada final de Stranger Things se lanzó de manera escalonada. Netflix confirmó previamente las siguientes fechas:

  • Volumen 1 (episodios 1 al 4): 26 de noviembre, a las 22.

  • Volumen 2 (episodios 5 al 7): 25 de diciembre, a las 22.

  • Volumen 3 (episodio final): 31 de diciembre, a las 22.

Cabe destacar que las fechas están estratégicamente ubicadas en momentos festivos. En ese marco, la temporada 5 contará con ocho episodios, pero con duraciones notablemente superiores a las de entregas anteriores.

Millie Bobby Brown ya había anticipado que “cada capítulo será el equivalente a una película”, algo que Netflix confirmó al presentar los tiempos oficiales.

