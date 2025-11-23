Se robaron la bici que Netflix usó para promocionar Stranger Things en Buenos Aires

La instalación montada por Netflix para promocionar la última temporada de Stranger Things sufrió un "imprevisto". La bicicleta de Will Byers, uno de los elementos centrales de la escenografía, fue robada durante la madrugada.

Se robaron la bicicleta de Will de “Stranger Things” en CABA.

La llegada de la quinta y última temporada de Stranger Things generó una fuerte expectativa en Buenos Aires. Allí, en una de las esquinas de la Ciudad, Netflix montó una escenografía especial para promocionar el estreno.

La plataforma recreó un rincón característico de Hawkins en un punto estratégico de la CABA, con elementos icónicos de la serie, entre ellos la bicicleta de Will Byers. Sin embargo, la acción de marketing tuvo un giro inesperado.

En las últimas horas, desconocidos robaron la bicicleta que formaba parte de la instalación, hecho que trascendió rápidamente en redes sociales y medios locales. El hurto dejó incompleta la escenografía y provocó una mezcla de indignación y humor entre los fanáticos, quienes destacaron el tono tragicómico que este tipo de episodios suele adquirir en el espacio urbano porteño.

La bicicleta de Will es un símbolo recurrente en Stranger Things: aparece en las primeras escenas de la serie y está directamente vinculada a la desaparición del personaje en la temporada inicial. Su ausencia en la instalación no solo afecta el montaje, sino que también elimina un elemento central para los seguidores que buscaban sacarse fotos con la réplica.