23 de noviembre de 2025 - 18:06

Se robaron la bici que Netflix usó para promocionar Stranger Things en Buenos Aires

La instalación montada por Netflix para promocionar la última temporada de Stranger Things sufrió un "imprevisto". La bicicleta de Will Byers, uno de los elementos centrales de la escenografía, fue robada durante la madrugada.

Se robaron la bicicleta de Will de “Stranger Things” en CABA.

Se robaron la bicicleta de Will de “Stranger Things” en CABA.

Foto:

redes
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La llegada de la quinta y última temporada de Stranger Things generó una fuerte expectativa en Buenos Aires. Allí, en una de las esquinas de la Ciudad, Netflix montó una escenografía especial para promocionar el estreno.

Leé además

adios a stranger things: la serie de netflix esta a punto de terminar y ya nos sentimos nostalgicos

Adiós a "Stranger Things": la serie de Netflix está a punto de terminar y ya nos sentimos nostálgicos

Por Daniel Arias Fuenzalida
A los 74 años murió una de las figuras de ATAV y referente del teatro argentino.

A los 74 años murió una de las figuras de ATAV y referente del teatro argentino

Por Redacción Espectáculos

La plataforma recreó un rincón característico de Hawkins en un punto estratégico de la CABA, con elementos icónicos de la serie, entre ellos la bicicleta de Will Byers. Sin embargo, la acción de marketing tuvo un giro inesperado.

Se robaron la bicicleta de Will de "Stranger Things" en CABA
Se robaron la bicicleta de Will de “Stranger Things” en CABA.

Se robaron la bicicleta de Will de “Stranger Things” en CABA.

En las últimas horas, desconocidos robaron la bicicleta que formaba parte de la instalación, hecho que trascendió rápidamente en redes sociales y medios locales. El hurto dejó incompleta la escenografía y provocó una mezcla de indignación y humor entre los fanáticos, quienes destacaron el tono tragicómico que este tipo de episodios suele adquirir en el espacio urbano porteño.

La bicicleta de Will es un símbolo recurrente en Stranger Things: aparece en las primeras escenas de la serie y está directamente vinculada a la desaparición del personaje en la temporada inicial. Su ausencia en la instalación no solo afecta el montaje, sino que también elimina un elemento central para los seguidores que buscaban sacarse fotos con la réplica.

Se robaron la bicicleta de Will de "Stranger Things" en CABA
Se robaron la bicicleta de Will de “Stranger Things” en CABA.

Se robaron la bicicleta de Will de “Stranger Things” en CABA.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

una sesion de rock y filosofia: psicopata en el sol se prepara para presentar su primer album

Una sesión de rock y filosofía: Psicópata en el Sol se prepara para presentar su primer álbum

Por Daniel Arias Fuenzalida
Caballeros de la quema se presenta en el Arena Maipú.

Iván Noble y el regreso de Caballeros: "Nos prometimos hacer un disco por el que pudiéramos dar la cara"

Por Carina Bruzzone
El cuco de cristal, serie española de Netflix.

Crítica de El cuco de cristal: la serie española de Netflix que destaca por su misterio y sus grandes actuaciones

Por Fernando G. Toledo
La mexicana Fátima Bosch, elegida Miss Universo 2025

Graves denuncias en el concurso de Miss Universo 2025: la polémica coronación de Fátima Bosch

Por Redacción Espectáculos