Los 4 capítulos obligatorios de "Stranger Things" para ver antes de la quinta temporada en Netflix

Después de casi una década de misterios, criaturas y viajes al Upside Down , “Stranger Things” inicia este miércoles 26 de noviembre el gran cierre de su historia . La serie que marcó a una generación entra en su recta final con el estreno de su quinta temporada y los creadores marcaron cuáles son los cuatro episodios que hay que volver a ver.

El desenlace llega a Netflix , con una temporada pensada como un evento: capítulos de entre una y tres horas y una historia que buscará responder todo lo que quedó abierto tras el caos vivido en Hawkins.

Como pasaron más de tres años desde la última tanda de episodios, sus creadores, los hermanos Matt y Ross Duffer, recomendaron una selección puntual de capítulos para refrescar la memoria.

Los Duffer sugieren volver a ver cuatro capítulos fundamentales. Dos pertenecen a la segunda temporada: el episodio 4, “Will, el sabio”, y el episodio 6, “El espía”. Según explicaron, allí es donde la serie empieza a construir de forma sólida su universo narrativo y a sentar las bases de la mitología que atraviesa toda la historia.

Los otros dos episodios clave están en la cuarta temporada .

Se trata del capítulo 7, “Masacre en el laboratorio de Hawkins”, y el episodio 9, “El huésped” (también conocido como “El plan”). En esos momentos se revelan datos centrales sobre el origen del Upside Down y sobre el vínculo entre Once y Henry, una conexión que, anticiparon los creadores, será crucial en la quinta entrega.

"Stranger Things" temporada 4 "Stranger Things" temporada 4 gentileza

Stranger Things 5, a casi diez años de su inicio

La serie debutó en 2016 como una historia de ciencia ficción y terror con estética ochentosa, referencias a Calabozos y Dragones y una banda sonora que recuperó clásicos del rock. Lo que parecía una apuesta nostálgica se convirtió rápidamente en un fenómeno global, impulsado por un elenco juvenil que creció junto con la audiencia y una mitología cada vez más compleja. Desde entonces, la ficción acumuló cuatro temporadas y 34 episodios.

Aunque Netflix ya mostró adelantos e incluso compartió los primeros minutos del capítulo inicial, se espera que el final sea intenso y cargado de emoción. Matt Duffer adelantó que, si bien esta temporada no supera en violencia a la cuarta, sí incluirá la muerte más impactante de toda la serie, un comentario que desató teorías y especulaciones entre los fans.

Los hermanos Matt y Ross Duffer. Los hermanos Matt y Ross Duffer. gentileza

Cuándo y a qué hora se estrena la quinta temporada de "Stranger Things"

La quinta temporada estará dividida en tres partes:

Volumen 1 : los primeros cuatro episodios se estrenan el miércoles 26 de noviembre.

: los primeros cuatro episodios se estrenan el Volumen 2: los siguientes tres capítulos llegan el jueves 25 de diciembre, en Navidad.

los siguientes tres capítulos llegan el jueves 25 de diciembre, en Navidad. Episodio final: el cierre definitivo se podrá ver el miércoles 31 de diciembre, en la previa de Año Nuevo.

En Argentina, todos los estrenos estarán disponibles a partir de las 22 horas.