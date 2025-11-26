Los 4 capítulos obligatorios de "Stranger Things" para ver antes de la quinta temporada en Netflix

El desenlace llega a Netflix, con una temporada pensada como un evento: capítulos de entre una y tres horas y una historia que buscará responder todo lo que quedó abierto tras el caos vivido en Hawkins.
Como pasaron más de tres años desde la última tanda de episodios, sus creadores, los hermanos Matt y Ross Duffer, recomendaron una selección puntual de capítulos para refrescar la memoria.
Qué capítulos ver antes del final de Stranger Things
Los Duffer sugieren volver a ver cuatro capítulos fundamentales. Dos pertenecen a la segunda temporada: el episodio 4, “Will, el sabio”, y el episodio 6, “El espía”. Según explicaron, allí es donde la serie empieza a construir de forma sólida su universo narrativo y a sentar las bases de la mitología que atraviesa toda la historia.
Los otros dos episodios clave están en la cuarta temporada.
Se trata del capítulo 7, “Masacre en el laboratorio de Hawkins”, y el episodio 9, “El huésped” (también conocido como “El plan”). En esos momentos se revelan datos centrales sobre el origen del Upside Down y sobre el vínculo entre Once y Henry, una conexión que, anticiparon los creadores, será crucial en la quinta entrega.
Stranger Things 5, a casi diez años de su inicio
La serie debutó en 2016 como una historia de ciencia ficción y terror con estética ochentosa, referencias a Calabozos y Dragones y una banda sonora que recuperó clásicos del rock. Lo que parecía una apuesta nostálgica se convirtió rápidamente en un fenómeno global, impulsado por un elenco juvenil que creció junto con la audiencia y una mitología cada vez más compleja. Desde entonces, la ficción acumuló cuatro temporadas y 34 episodios.
Aunque Netflix ya mostró adelantos e incluso compartió los primeros minutos del capítulo inicial, se espera que el final sea intenso y cargado de emoción. Matt Duffer adelantó que, si bien esta temporada no supera en violencia a la cuarta, sí incluirá la muerte más impactante de toda la serie, un comentario que desató teorías y especulaciones entre los fans.