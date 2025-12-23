Netflix anunció cuándo llegará la segunda parte de la serie de "Cien años de soledad"

Netflix confirmó que la segunda y útlima parte de "Cien años de soledad", la ambiciosa adaptación audiovisual de la novela capital de Gabriel García Márquez, desembarcará en la plataforma el próximo agosto. Con ese anuncio, el proyecto entra en su tramo final y promete cerrar la saga de los Buendía con la misma solemnidad con la que fue concebido desde su inicio.

Desde la compañía aseguran que esta nueva entrega se realizará “con el mismo rigor, ambición y respeto por la novela”, una premisa que ha guiado todo el desarrollo de la serie y que fue clave para ganarse la aprobación tanto de los lectores más exigentes como de la crítica especializada. Filmada íntegramente en Colombia, la producción vuelve a contar “con el apoyo y la complicidad” de la familia García Márquez, un aval simbólico y práctico que ha marcado el tono del proyecto desde su gestación, informó EFE.

Una serie ambiciosa La dirección volverá a estar en manos de Laura Mora, quien ya participó en la primera parte, junto a Carlos Moreno, cineasta colombiano. La dupla será responsable de conducir el desenlace de una historia que atraviesa generaciones y que, en esta segunda mitad, se adentra en los pasajes más sombríos y determinantes del universo de Macondo.

image Narrativamente, la serie retoma la trama después del armisticio y la firma del tratado de Neerlandia. En ese contexto irrumpe en el pueblo Fernanda del Carpio, destinada a casarse con Aureliano Segundo, uno de los gemelos indomables descendientes de Arcadio, y a darle a Úrsula Iguarán uno de sus primeros bisnietos. En paralelo, José Arcadio Segundo, el otro gemelo, será quien concrete el viejo anhelo del patriarca: conectar a Macondo con el mundo exterior.

Ese punto de inflexión queda sintetizado en uno de los pasajes centrales de la nueva entrega. “La llegada del tren abrirá las puertas a la compañía bananera que, sin preverlo, desatará las fuerzas que precipitarán la ruina del pueblo, cumpliéndose la maldición de Úrsula Iguarán –añade la nota– porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra”.

La gran apuesta de Netflix Para Netflix, el cierre de la saga está respaldado por un equipo creativo sólido. “Estamos en las mejores manos para llevar a buen puerto la conclusión de la historia de los Buendía ”, afirmó Francisco Ramos, vicepresidente de contenido de Netflix para Latinoamérica. El ejecutivo subrayó, además, el nivel de exigencia artística del proyecto y destacó que el desarrollo se realizó con la participación activa de los hijos del escritor, Rodrigo y Gonzalo García, quienes se desempeñan como productores ejecutivos. image Dividida en dos bloques de ocho episodios cada uno, la serie recorre la genealogía de los Buendía desde la fundación de Macondo hasta su progresiva decadencia. En esta segunda parte, la supuesta paz posterior a la guerra civil no traerá estabilidad: por el contrario, abrirá la puerta a nuevas tensiones y tragedias que terminarán de sellar el destino del pueblo. En el elenco principal regresan Marleyda Soto como Úrsula Iguarán y Claudio Cataño en el rol del coronel Aureliano Buendía. A ellos se suman Ángela Cano, recordada por Frontera Verde; Emmanuel Restrepo, protagonista de La primera vez; y Estefanía Piñeres, vista en Distrito salvaje. El reparto se completa con nombres como María Adelaida Puerta, Emiliano Pernía, Juanita Molina, Laura Taylor, Obeida Benavides, Julián Román y Carla Baratta, entre otros.