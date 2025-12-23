23 de diciembre de 2025 - 11:06

Duran menos de 90 minutos: 3 películas de crímenes y misterio para ver en Netflix

¿Amás el suspenso pero tenés poco tiempo? Netflix tiene películas de crímenes de menos de 90 minutos. Descubrí el truco secreto para encontrarlas hoy mismo.

3 películas impactantes de Netflix de menos de 90 minutos

3 películas impactantes de Netflix de menos de 90 minutos

Foto:

Por Cristian Reta

¿Te pasa que tardás más tiempo buscando qué ver que mirando películas? Si sos fan del true crime y los misterios, pero no querés pasar horas frente a la pantalla, Netflix tiene la solución ideal para vos: producciones cortas e intensas, diseñadas para quienes buscan adrenalina. Acá te traemos tres recomendaciones imperdibles que podés terminar en una sola sentada.

Leé además

Anotá estas 5 recomiendaciones de películas navideñas con sello argentino.

¿Sabías que existen? 5 películas navideñas argentinas que son verdaderas joyas ocultas del cine

Por Cristian Reta
Fue solo un accidente, una de las mejores películas del año. 

Balance de cine del 2025: Cuáles son las diez mejores películas del año y por qué hay que verlas

Por Daniel Arias Fuenzalida
image

Los mejores crímenes de Netflix en formato corto

  • El caso Watts: El padre homicida / American Murder: The Family Next Door (82 minutos): es uno de los documentales más vistos de la historia de la plataforma. Cuenta la escalofriante historia de Chris Watts, quien asesinó a su esposa e hijas en 2018. Lo impactante es que utiliza únicamente material de archivo real: publicaciones en redes sociales, videos hogareños y mensajes de texto. Es una reconstrucción cruda que te sumerge en la falsa fachada de una "familia perfecta".
    Embed - American Murder: The Family Next Door | Official Trailer | Netflix
  • Punto Rojo: Tensión extrema en la nieve (86 minutos): Si buscás algo que te mantenga al borde del sillón, esta película sueca es para vos. Una pareja viaja al norte de Suecia para reavivar su relación, pero termina siendo acechada por un francotirador en la naturaleza salvaje.
    Embed - Punto rojo | Tráiler Oficial | Netflix [ESPAÑOL]
  • Sentinelle: Venganza sin tregua (80 minutos): Este thriller francés es pura acción y suspenso. Sigue a una soldado de élite que, tras ser enviada de vuelta a casa por un trauma de guerra, usa todo su entrenamiento para cazar a quienes lastimaron a su hermana.
    Embed - Sentinelle | Official Trailer | Netflix

El truco del "menú oculto": ¿Sabías que podés hackear el algoritmo?. Si ponés el código secreto 81466222 en el buscador de Netflix, la plataforma te mostrará automáticamente un catálogo exclusivo de thrillers de solo 90 minutos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

como hacer la salsa de vitel tone original: una receta ideal para disfrutar en navidad y ano nuevo

Cómo hacer la salsa de vitel toné original: una receta ideal para disfrutar en Navidad y Año Nuevo

Por Andrés Aguilera
las mejores 50 frases cortas, originales y sentidas para dedicar y enviar esta navidad

Las mejores 50 frases cortas, originales y sentidas para dedicar y enviar esta Navidad

Por Daniela Leiva
La frase de Confucio que es un ejemplo de sabiduría milenaria.

La frase de Confucio que debes practicar a diario para ser más sabio: "Mejor un diamante con un defecto..."

Por Cristian Reta
El sueño rápido puede alertar sobre salud, descanso deficiente y malos hábitos.

Dormirse en menos de cinco minutos no siempre es buena señal: qué puede estar indicando

Por Ignacio Alvarado