Duran menos de 90 minutos: 3 películas de crímenes y misterio para ver en Netflix

¿Amás el suspenso pero tenés poco tiempo? Netflix tiene películas de crímenes de menos de 90 minutos. Descubrí el truco secreto para encontrarlas hoy mismo.

3 películas impactantes de Netflix de menos de 90 minutos

¿Te pasa que tardás más tiempo buscando qué ver que mirando películas? Si sos fan del true crime y los misterios, pero no querés pasar horas frente a la pantalla, Netflix tiene la solución ideal para vos: producciones cortas e intensas, diseñadas para quienes buscan adrenalina. Acá te traemos tres recomendaciones imperdibles que podés terminar en una sola sentada.

image Los mejores crímenes de Netflix en formato corto

El caso Watts: El padre homicida / American Murder: The Family Next Door (82 minutos) : es uno de los documentales más vistos de la historia de la plataforma. Cuenta la escalofriante historia de Chris Watts, quien asesinó a su esposa e hijas en 2018. Lo impactante es que utiliza únicamente material de archivo real: publicaciones en redes sociales, videos hogareños y mensajes de texto. Es una reconstrucción cruda que te sumerge en la falsa fachada de una "familia perfecta". Embed - American Murder: The Family Next Door | Official Trailer | Netflix

: es uno de los documentales más vistos de la historia de la plataforma. Cuenta la escalofriante historia de Chris Watts, quien asesinó a su esposa e hijas en 2018. Lo impactante es que utiliza únicamente material de archivo real: publicaciones en redes sociales, videos hogareños y mensajes de texto. Es una reconstrucción cruda que te sumerge en la falsa fachada de una "familia perfecta". Punto Rojo: Tensión extrema en la nieve (86 minutos): Si buscás algo que te mantenga al borde del sillón, esta película sueca es para vos. Una pareja viaja al norte de Suecia para reavivar su relación, pero termina siendo acechada por un francotirador en la naturaleza salvaje. Embed - Punto rojo | Tráiler Oficial | Netflix [ESPAÑOL]

Si buscás algo que te mantenga al borde del sillón, esta película sueca es para vos. Una pareja viaja al norte de Suecia para reavivar su relación, pero termina siendo acechada por un francotirador en la naturaleza salvaje. Sentinelle: Venganza sin tregua (80 minutos): Este thriller francés es pura acción y suspenso. Sigue a una soldado de élite que, tras ser enviada de vuelta a casa por un trauma de guerra, usa todo su entrenamiento para cazar a quienes lastimaron a su hermana. Embed - Sentinelle | Official Trailer | Netflix El truco del "menú oculto": ¿Sabías que podés hackear el algoritmo?. Si ponés el código secreto 81466222 en el buscador de Netflix, la plataforma te mostrará automáticamente un catálogo exclusivo de thrillers de solo 90 minutos.

Ya no hay excusas para el doomscrolling. Elegí una de estas joyitas y preparate para resolver un misterio antes de irte a dormir.